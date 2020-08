John Wick vs. Neo: Wer würde gewinnen? Keanu Reeves klärt auf

Wer würde in einem Zweikampf gewinnen: John Wick oder Neo aus den "Matrix"-Filmen? Eine Frage, über die sich die Fans von Darsteller Keanu Reeves uneins sind – und auf die der Schauspieler nun eine eigensinnige Antwort gibt.

Eigentlich rührt Keanu Reeves gerade die Werbetrommel für seinen neuen Film, "Bill & Ted Face the Music". Doch bei einem Auftritt in der TV-Sendung "The Late Show with Stephen Colbert" kommt der Schauspieler unweigerlich auf seine anderen beliebten Franchise-Rollen zu sprechen.

And the winner is ...

Wer im Kampf John Wick vs. Neo gewinnen würde? Keiner, meint Keanu Reeves, der beide Charaktere verkörpert. "Sie würden nicht kämpfen", ist der Hollywoodstar überzeugt. "Nicht einmal, wenn Neo aus Versehen John Wicks Hund tötet?", stichelt Gastgeber Stephen Colbert.

"Nein, sie würden nicht kämpfen", beharrt Reeves. "Stattdessen würde John Wick vielleicht versuchen, Thomas Anderson [aka Neo] in der realen Welt zu helfen. Vielleicht gegen die Maschinen."

"Fertig. Das ist jetzt Kanon", beschließt Gastgeber Stephen Colbert. "Das ist jetzt Kanon in beiden Filmwelten."

"Matrix 4" und "John Wick"-Sequel in der Mache

Aktuell hält sich Keanu Reeves in Berlin auf, wo die Dreharbeiten zu "Matrix 4" in vollem Gange sind – natürlich unter strengen Sicherheitsauflagen. Die Produktion zum vierten "John Wick"-Film soll wiederum Anfang nächsten Jahres beginnen. "Wir hoffen, 'John Wick 4' und Teil 5 direkt hintereinander zu drehen, wenn Keanu Anfang nächsten Jahres verfügbar sein wird", verrät Lionsgate-CEO Jon Feltheimer kürzlich in einer Telefonkonferenz (via Deadline).