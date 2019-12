"Joker"-Star für "Mission: Impossible 7" und "M:I 8" gecastet

Christopher McQuarrie beschert Actionfans ein frühes Weihnachtsgeschenk: Der Drehbuchautor und Regisseur zahlreicher Tom-Cruise-Filme enthüllt einen neuen Darsteller für "Mission: Impossible 7" sowie "Mission: Impossible 8" – samt mysteriöser Rollenbeschreibung.

US-Schauspieler Shea Whigham wird sich in den kommenden zwei Teilen der Agentenreihe dem Cast um Hauptdarsteller Tom Cruise anschließen. Der 50-jährige Whigham war erst kürzlich als Detective Burke im DC-Kinohit "Joker" zu sehen.

Via Twitter bestätigt Christopher McQuarrie das Casting von Whigham für den kommenden Film "Mission: Impossible 7" und dessen Sequel. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Schauspielers schreibt der Regisseur: "Ihr werdet ihn nicht kommen sehen ... #MI78". Noch gibt es keine offiziellen Informationen zum Charakter des Neuzugangs, McQuarries Worte könnten allerdings daraufhin deuten, dass Whigham als Schurke gegen Ethan Hunt antritt.

"Mission: Impossible 7" kommt mit Star-Cast

Shea Whigham stößt zu einer bereits hochkarätigen Besetzung. Neben Tom Cruise wird laut Collider Rebecca Ferguson zurückkehren, die bereits in den letzten beiden Filmen "Mission: Impossible – Rogue Nation" und "Mission: Impossible – Fallout" zu sehen war. Als weitere Cast-Neuzugänge wurden zudem unlängst Hayley Atwell und Pom Klementieff bestätigt, auch bekannt als Agent Carter und Mantis aus den Marvel-Filmen.

Dreh zu "M:I 7" und "M:I 8" im Doppelpack

Details zur Handlung von "Mission: Impossible 7" sind bislang nicht bekannt. Die Produktion hat noch nicht begonnen, Christopher McQuarrie sucht sich noch sein Team zusammen. Der Drehbuchautor und Filmemacher verantwortet die "M:I"-Reihe seit "Rogue Nation". Die nächsten zwei Teile wird er sogar unmittelbar nacheinander drehen.

"Mission: Impossible 7" soll dann am 23. Juli 2021 in US-Kinos starten, Teil 8 folgt laut Plan am 5. August 2022.