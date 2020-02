Jude Law und Taika Waititi tun sich für "The Auteur"-Serie zusammen

Gerade erst hat "Jojo Rabbit"-Regisseur Taika Waititi einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch erhalten, da nimmt er auch schon sein nächstes Projekt in Angriff: Gemeinsam mit "Captain Marvel"-Star Jude Law entwickelt der gefragte Filmemacher eine Miniserie basierend auf dem Graphic Novel "The Auteur" von Rick Spears und James Callahan.

Der US-Sender Showtime befindet sich laut Variety in Verhandlungen mit Legendary Television um die Rechte für die Serie. Taika Waititi wird die Miniserie schreiben, die eine Hollywood-Satire werden könnte. Zudem wird der "Thor 3"-Macher als Executive Producer und Regisseur fungieren. Es wird angenommen, dass Jude Law die Hauptrolle spielt.

Wann kommt die "The Auteur"-Serie?

Noch ist unklar, wann die Serie in Produktion gehen wird, geschweige denn im TV starten wird. Jude Law wird in Kürze mit den Dreharbeiten zum dritten Film der "Phantastische Tierwesen"-Reihe beginnen. Zudem soll die Produktion von Taika Waititis "Thor: Love and Thunder" ebenfalls 2020 starten.

Jude Law ist aktuell in der zweiten Staffel der HBO-Show "The New Pope" zu sehen. Zudem mischt er im Mystery-Thriller "The Rhythm Section" mit Blake Lively mit, der seit Januar in den Kinos läuft.

Taika Waititi hat gerade die Arbeiten an der Dramedy "Next Goal Wins" beendet, die auf der gleichnamigen Sportdokumentation von 2014 basiert.