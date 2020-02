"Jurassic World 3": Kehrt auch dieser Star aus "Jurassic Park" zurück?

Die Dinos sind los: "Jurassic World 3" beendet im kommenden Jahr die neue Urzeitechsen-Trilogie. Laura Dern, Sam Neill und Jeff Goldblum aus den Original-"Jurassic Park"-Filmen sind im Sequel mit von der Partie. Und auch ein ehemaliger Kinderstar aus den ersten Produktionen könnte zum Cast stoßen.

Joseph Mazzello, der in "Jurassic Park" den Enkel des Park-Gründers John Hammond spielte, ist womöglich in "Jurassic World 3" mit an Bord. Ein kryptischer Twitter-Post des Schauspielers macht Hoffnung.

Rückkehr der gesamten "Jurassic Park"-Gang?

Mazzello zwitschert: "Es ist Zeit, zurück an die Arbeit zu gehen. Was sagt die Gang?" Das allein ist noch kein direkter Hinweis auf "Jurassic World 3". Doch nur wenige Tage zuvor enthüllte Owen-Grady-Darsteller Chris Pratt im Interview mit Variety, dass die Macher "keine Kosten und Mühen scheuen und alle Darsteller zurückbringen". Ein weiteres Indiz für Mazzellos Mitwirken: Drehstart soll noch Anfang 2020 sein, das würde zeitlich zu seiner Ankündigung passen.

Joe Mazzello: Den Kinderschuhen längst entwachsen

Mazzello ist in "Jurassic Park" (1993) als junger Tim zu sehen, der gemeinsam mit seiner Schwester Lex, Dr. Alan Grant, Dr. Ellie Sattler und Dr. Ian Malcolm nach einem Stromausfall den Dinos im Park ausgeliefert ist. Der US-Darsteller schlüpfte für "Vergessene Welt: Jurassic Park" (1997) erneut in diese Rolle. Seitdem war Mazzello unter anderem in "The Social Network" (2010) und "G.I. Joe - Die Abrechnung" (2013) zu sehen.