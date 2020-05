"Jurassic World 4"? Laut Producer geht es nach "Dominion" noch weiter

Die neue Trilogie könnte mit "Jurassic World 3: Dominion" beendet werden. Immerhin kehren darin sogar Stars der ursprünglichen "Jurassic Park"-Reihe zurück. Doch Producer Frank Marshall hofft auf mehr: Das neue Abenteuer soll der "Beginn einer neuen Ära" sein.

Erfolgsgeschichten wie das Marvel Cinematic Universe oder "Star Wars" lassen Filmproduzenten von einem gigantischen Film-Universum träumen, das sich jahrelang fortsetzt. Auch "Jurassic World"-Producer Frank Marshall hofft darauf, dass "Dominion" nicht das Ende einer Trilogie, sondern der Anfang von etwas Neuem wird. Gegenüber Collider gab er an, dass der kommende Teil auf keinen Fall der letzte Film sein soll: "Es ist der Beginn einer neuen Ära. Die Dinosaurier sind nun auf dem Festland unter uns und ich hoffe, das wird einige Zeit so bleiben."

Neue Trilogie, neue Hauptdarsteller?

"Jurassic World 3: Dominion" soll neben Chris Pratt und Bryce Dallas Howard auch die Stars der ursprünglichen "Jurassic Park"-Reihe Sam Neill, Laura Dern und Jeff Goldblum zurückbringen. Das klingt nach einem angemessenen Abschluss der Dino-Saga, in dem die Menschheit sich gegen die ausgebüxten Riesenechsen verteidigen muss. Traditionell sind Verträge der Hauptdarsteller von Kinoreihen auf drei Filme ausgelegt. Sollte das auch bei "Jurassic World" der Fall sein, könnten Pratt und Howard nach "Dominion" durch neue Darsteller ersetzt werden.

Nächster "Jurassic World"-Film startet 2021

Die Produktion von "Jurassic World 3: Dominion" wurde bereits nach wenigen Wochen durch die Coronavirus-Krise unterbrochen. Der Kinostart in Deutschland soll aber nach wie vor am 10. Juni 2021 stattfinden. Nachdem die Dinos im Vorgänger "Kingdom" in die Menschenwelt vordrangen, soll im dritten Teil der entscheidende Kampf gegen die Echsen im Mittelpunkt stehen. Auf Fantasie-Dinos, wie in "Jurassic World 2", wollen die Macher dabei größtenteils verzichten.