"Jurassic World"-Animationsserie: Neuer Trailer lässt die Dinos los

Zurück auf die Isla Nublar! Mit " Jurassic World: Neue Abenteuer" bringt Netflix eine neue Animationsserie rund um den von Dinosauriern bewohnten Erlebnispark heraus. Der Trailer zeigt, dass die Macher dem Thema der Filmreihe treu bleiben: dem Kampf Mensch gegen Urzeitechse!

In " Jurassic World: Neue Abenteuer" verschlägt es eine Gruppe von sechs Teenagern in das Abenteuercamp Kreidezeit. Es liegt am anderen Ende der Insel, wo sich auch die Jurassic World befindet. Als die Dinosaurier ausbrechen, müssen die Kids zusammenhalten, um zu überleben.

Teenager flüchten vor "Objekt außer Kontrolle"

Die Animationsserie spielt zeitgleich zu den Ereignissen in "Jurassic World" von 2015. Und auch, wenn sich die Netflix-Serie an ein jüngeres Publikum richtet, erwartet die Hauptfiguren ähnlicher Schrecken wie in der langlebigen Filmreihe. In den ersten Minuten des Trailers genießen sie zum Titelsong von "Jurassic Park" - Gänsehaut! – die Freuden des Camps. Die Jungen und Mädchen fahren an einer Seilrutsche hautnah an friedlichen Sauriern vorbei. Doch sehr schnell kippt die Stimmung und die Teenager müssen sich vor einem "Objekt außer Kontrolle" in Sicherheit bringen.

Zeitgleich zum Trailer hat Netflix ein neues Poster veröffentlicht:

Animationsserie setzt auf alte "Jurassic"-Experten

Dass sich die Serie so eng an die Filmreihe hält, verwundert wenig, wenn man bedenkt, dass Steven Spielberg, Frank Marshall und Colin Trevorrow als Executive Producer an Bord sind. Spielberg begründete als Regisseur von "Jurassic Park" (1993) und "Vergessene Welt: Jurassic Park" (1997) den Erfolg der Filmreihe. Trevorrow gelang mit "Jurassic World" eine Neubelebung des Franchise. Marshall schließlich unterstützt die Filmreihe seit 2015 als Produzent. Scott Kreamer und Lane Lueras ("Kung Fu Panda – Legenden mit Fell und Fu") fungieren als Showrunner der Serie.