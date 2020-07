"Justice League": Neuer Clip zum Snyder-Cut kommt dieses Wochenende

Der Snyder-Cut hat schon vor seiner Veröffentlichung Kultstatus erreicht: Jahrelang kämpften DC-Fans darum, Zack Snyders Filmfassung von "Justice League" zu sehen, nachdem die stark veränderte Kinofassung von Joss Whedon 2017 nicht überzeugen konnte. 2021 ist es nun endlich so weit: Der Snyder-Cut erscheint auf HBO Max. Und Zack Snyder wird nicht müde, seine Version anzuteasern.

Erst im Juni hatte Zack Snyder einen ersten Teaser zu "Zack Snyder's Justice League" via Twitter geteilt. Mehr Material werde es beim DC FanDome im August zu sehen geben, versprach der Regisseur damals. So lange kann Snyder aber offenbar doch nicht warten: Im Interview mit Beyond the Trailer kündigt der Filmemacher an, am kommenden Samstag anlässlich der Justice Con einen weiteren Clip zu seinem Snyder-Cut zu veröffentlichen. Und der geht offenbar mit einer Enthüllung einher.

"Ich werde vielleicht einen Clip zeigen. Es wird ein kurzer Clip", verrät Zack Snyder. "Und außerdem gibt es da möglicherweise eine winzig kleine Ankündigung, nur eine Kleinigkeit für die Fans. Der Clip ist ... das wird ein Spaß."

Snyder-Cut wird noch länger als gedacht

Darüber hinaus plaudert der Regisseur aus, dass seine Fassung des DC-Films "Justice League" noch länger werden könnte, als er selbst zunächst geplant hatte. Er habe ohnehin damit gerechnet, dass sein Cut eine Laufzeit von 214 Minuten haben werde, so Zack Snyder. Aber: "Jetzt, in seinem jetzigen Stadium, wird er noch länger sein. Es ist so aufregend, den Fans all dieses neue Material zu liefern. Sie bekommen all diese verrückten und tollen neuen Sequenzen zu sehen."

Klingt ganz so, als würde der Snyder-Cut eher zur Miniserie ausarten – dank der Veröffentlichung auf der Streamingplattform HBO Max dürfte die ausgedehnte Laufzeit jedoch nicht zum Problem werden.