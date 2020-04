Kalender parat? "Jojo Rabbit" erscheint Anfang Juni auf DVD & Blu-ray

Bei den Oscars 2020 räumte "Jojo Rabbit" den Preis für das "Beste adaptierte Drehbuch" ab. Nun will sich die Anti-Hass-Satire von "Thor 3"-Regisseur Taika Waititi einen Ehrenplatz in Deiner Filmsammlung sichern: Der Heimkino-Release ist für Juni angekündigt, der Kauf per Download ist sogar etwas früher möglich.

Ab dem 21. Mai besteht die digitale Kaufoption für das schräge Weltkriegsdrama. Ab dem 4. Juni 2020 wird "Jojo Rabbit" auf DVD, Blu-ray und 4K UHD Blu-ray erhältlich sein.

Extra schräge Extras

Und es gibt gute Gründe, auf die physische Ausgabe des Films zu warten – fünf Gründe, um genau zu sein. Die Blu-ray-Versionen werden laut Angaben des Studios folgendes Bonusmaterial enthalten:

Entfallene Szenen

Spaß am Set (Outtakes)

Hinter den Kulissen

Audiokommentar von Taika Waititi

Kinotrailer

Hingehört! Wer sich schon jetzt musikalisch auf den Heimkino-Start von "Jojo Rabbit" einstimmen will, sichert sich den Soundtrack auf CD oder Schallplatte bei SATURN.

Darum geht's in "Jojo Rabbit"

Taika Waititis Film beruht auf dem Roman "Caging Skies" von der Neuseeländerin Christine Leunens. Die Satire erzählt eine Geschichte aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs aus Sicht des naiven zehnjährigen Deutschen Jojo (Roman Griffin Davis), dessen imaginärer Freund niemand Geringeres als Adolf Hitler ist. Als Jojo herausfindet, dass sich ein jüdisches Mädchen (Thomasin McKenzie) in seinem Haus versteckt hält, gerät sein ideologisches Weltbild ins Wanken.

Neben dem vom Kritikern gefeierten Newcomer Roman Griffin Davis übernehmen gestandene Hollywoodstars wie Scarlett Johansson ("Marriage Story") und Sam Rockwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") zentrale Rollen im Film.