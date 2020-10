Kein Kinostart? "Der Prinz aus Zamunda 2" landet bei Streamingdienst

Nachdem zahlreiche Kinostarts auf 2021 und 2022 verschoben wurden, wird nun auch die mit Spannung erwartete Fortsetzung "Der Prinz aus Zamunda 2" nicht wie geplant an Weihnachten auf der großen Leinwand landen. Statt den Starttermin zu verlegen, hat sich Filmstudio Paramount Pictures allerdings entschieden, das Sequel an einen Streamingriesen zu verkaufen – sogar der mögliche Release steht bereits fest.

Prinz Akeem übernimmt bald die Herrschaft über Amazon Prime Video! Das Branchenportal Variety meldet, dass Paramount Pictures die Fortsetzung der Kultkomödie mit Eddie Murphy an Amazon Studios verkauft. Der Deal soll sich auf um die 125 Millionen US-Dollar belaufen. Die letzten Vertragsdetails werden aktuell noch ausgehandelt. Zudem muss Hauptdarsteller und Produzent Eddie Murphy selbst seinen Segen für den Deal geben. Falls alles gut geht, soll "Der Prinz aus Zamunda 2" aber bereits ab dem 18. Dezember 2020 auf Prime Video abrufbar sein.

Die Hoffnung auf den Kinostart stirbt zuletzt

Wie SlashFilm anmerkt, gibt es trotzdem noch eine kleine Chance, dass "Der Prinz aus Zamunda 2" zumindest kurzzeitig in den Kinos landet – dann allerdings nur für begrenzte Zeit und in ausgewählten Orten. Eine ähnliche Strategie verfolgt Amazon Studios offenbar mit dem Kriminal-Thriller "I'm Your Woman", der im Dezember für eine Woche in die Kinos kommt, bevor er am 11. Dezember auf Prime Video startet.

Andererseits startet das Satire-Sequel "Borat 2" am 23. Oktober direkt auf Prime Video – ohne Abstecher in die Kinos. Welchen Weg die Verantwortlichen mit "Der Prinz aus Zamunda 2" gehen werden, bleibt demnach abzuwarten.

Darum geht es in "Der Prinz aus Zamunda 2"

Im Sequel zum Film von 1988 steht Prinz Akeem (Eddie Murphy) kurz vor der Krönung zum König von Zamunda, als er erfährt, dass er einen Sohn in den USA hat, von dem er bislang nichts wusste. Kurzerhand macht sich Akeem gemeinsam mit Freund Semmi (Arsenio Hall) erneut auf nach Amerika, um den potenziellen Thronfolger zu finden.