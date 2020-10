Keine Staffel 3? David Finchers "Mindhunter"-Serie ist am Ende

Schlechte Nachrichten für "Mindhunter"-Fans: Die Dramaserie rund um die Psyche inhaftierter Serienmörder wird in nächster Zeit nicht miteiner neuen Staffel zurückkehren. Doch nicht Netflix hat die Serie gecancelt, sondern Produzent David Fincher zieht die Reißleine.

Zuschauerzahlen und Kosten hätten in keinem Verhältnis gestanden, wie David Fincher im Interview mit Vulture erklärt. Außerdem sei die Produktion der Serie sehr kräfteraubend gewesen.

Die Produktion von Staffel 3 rechnet sich nicht

"Für die Zahl der Zuschauer, die 'Mindhunter' hatte, war es eine sehr teure Show", erläutert Fincher. "Ich glaub' ehrlich gesagt nicht, dass wir Staffel 3 für weniger Budget umsetzen können als Staffel 2. Und man muss auch realistisch sein, es muss sich rechnen." Darüber hinaus habe die Arbeit an der Netflixserie ihm viel abverlangt. "Es ist eine 90-Stunden-Woche. Die Serie vereinnahmt alles in deinem Leben. Als ich fertig war, war ich ziemlich erschöpft und sagte zu mir: 'Ich weiß nicht, ob im Moment die Kraft habe, Staffel 3 zu machen.'"

Kehrt "Mindhunter" in fünf Jahren zurück?

Die Partnerschaft mit Netflix ist damit jedoch nicht am Ende. Der Streamingdienst produzierte Finchers neuen Film "Mank", der im Dezember auf Netflix erscheint. Und für "Mindhunter" muss nicht unbedingt das letzte Stündlein geschlagen sein, zumindest langfristig. Ein Sprecher von Netflix macht Hoffnung, dass es "vielleicht in fünf Jahren" mit "Mindhunter" weitergeht.

In "Mindhunter" stehen die FBI-Agenten Holden Ford (Jonathan Groff) und Bill Tench (Holt McCallany) im Mittelpunkt, die in den 1970er-Jahren Serienmörder befragen, um Einblick in ihre Psyche zu bekommen. Das soll bei den Ermittlungen ungeklärter Mordfälle helfen. Die Serie, die auf wahren Ereignissen beruht, wurde für zwei Emmys nominiert.