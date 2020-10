Keine Verschiebungen mehr! "Halloween Kills" kommt 2021

Pünktlich zu Halloween hätte in diesem Jahr "Halloween Kills" in den Kinos starten sollen – doch Universal verschob den Film kurzerhand ins nächste Jahr. Noch einmal wird sich das Horror-Sequel jedoch nicht verspäten, versichert Produzent Jason Blum.

Der CEO von Blumhouse Productions, dem produzierenden Studio hinter den neuen "Halloween"-Teilen, stellt im Interview mit Forbes klar, dass "Halloween Kills" wie geplant im Oktober 2021 in den Kinos starten wird. In Deutschland ist der Release für den 14. Oktober 2021 angesetzt.

Jason Blum hält am Termin fest

"Wenn das hier bis nächstes Halloween andauert, werden wir den Film nicht zurückhalten", erklärt Blum und bezieht sich damit auf die andauernde Corona-Pandemie. "'Halloween Kills' wird nächsten Oktober erscheinen, komme, was wolle. Impfstoff oder nicht. Der Film wird kommen."

Ob das auch für "The Forever Purge" gilt? Der fünfte Teil der "Purge"-Reihe wurde ebenfalls ins nächste Jahr verschoben. In Deutschland startet er nun am 8. Juli 2021. Diesbezüglich äußert sich Jason Blum nicht, zunächst gehen wir also davon aus, dass der Film ebenfalls am geplanten Tag starten wird.

"Welcome to the Blumhouse" zu Halloween

Ganz ohne Blumhouse-Horror muss das diesjährige Halloween jedoch nicht auskommen: Auf Amazon Prime startet in diesem Monat die Anthologie-Reihe "Welcome to the Blumhouse". Seit dem 6. Oktober stehen die beiden Filme "The Lie" und "Black Box" zum Abruf bereit, am 13. Oktober kamen "Nocturne" und "Evil Eye" hinzu.

Im kommenden Jahr folgen vier weitere Horrorfilme. Sie alle sind Teil eines Deals zwischen Blumhouse Productions und Amazon. "Wir werden es dieses und nächstes Jahr so machen, für diesen Zeitraum ist der Deal angesetzt. Ich hoffe aber, dass wir es noch viele weitere Oktober so machen können", regt Jason Blum an.