"Keine Zeit zu sterben": Landet Bonds 25. Abenteuer auf Netflix?

007-Fans weltweit müssen eine lange Durststrecke überwinden. Der Kinostart von "James Bond: Keine Zeit zu sterben" wurde wegen der Corona-Pandemie wiederholt verschoben. Nun könnte sich eine Lösung abzeichnen, die das neueste Abenteuer des Doppelnullagenten sehr viel früher zu seinen Fans bringt als erwartet.

Der Filmkritiker und Drehbuchautor Drew McWeeny lässt in einem Twitterpost durchblicken, dass sowohl Apple als auch Netflix Unsummen bieten, um "Keine Zeit zu sterben" auf ihre Streamingplattformen zu bringen.

Mehr als eine halbe Milliarde für 007?

"Ich kann nicht fassen, dass 'James Bond' vielleicht auf Apple TV+ oder Netflix Premiere feiern könnte. Die Zahlen, die ich in den letzten Tagen gehört habe, sind verrückt", heißt es in seinem Tweet. In welchem Preisrahmen wir uns bewegen, macht die Nachfrage eines Followers deutlich, der wissen wollte, ob die Summe sich auf eine halbe Milliarde belaufen könnte. Die Antwort des Filmbloggers: "Mehr!" Filmstarts stuft McWeeny als glaubwürdige Quelle ein.

Dass Streamingdienste in Bieterwettstreite treten, um große Blockbuster an Land zu ziehen, ist nicht neu. Aufgrund der prekären Lage des Kinobusinesses konnte sich Apple zum Beispiel das Kriegsdrama "Greyhound" mit Tom Hanks in der Hauptrolle für seinen Streamingdienst sichern. Das hat jedoch seinen Preis: 70 Millionen US-Dollar musste der Tech-Gigant aus Cupertino blechen, damit Greyhound auf Apple TV+ landet.

"Keine Zeit zu sterben" soll im März starten

Bei der "James Bond"-Reihe bewegen wir uns mit über 500 Millionen US-Dollar in ganz anderen Sphären. Das Angebot könnte sich jedoch lohnen, wenn man bedenkt, dass beispielsweise Christopher Nolans "Tenet" in den Kinos nicht die Erwartungen erfüllen konnte. Bislang halten die Bond-Macher jedoch an einem Kinostart von "Keine Zeit zu sterben" im März 2021 fest. Doch wer weiß, vielleicht bekommen sie bald ein Angebot, das sie nicht ablehnen können ...