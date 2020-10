"Keine Zeit zu sterben": Neuer James-Bond-Film wird erneut verschoben

Zu früh gefreut! Eigentlich sollte das nächste James-Bond-Abenteuer "Keine Zeit zu sterben" im November endlich in den Kinos starten, da ziehen die Produzenten erneut die Reißleine: Der letzte 007-Film mit Daniel Craig wurde einmal mehr um mehrere Monate verschoben.

Wie in einer kurzen Mitteilung auf dem offiziellen Twitter-Kanal zum neuen James-Bond-Film zu lesen ist, startet "Keine Zeit zu sterben" erst im April 2021. Für Deutschland ist ein Kinostart am 2. April 2021 angesetzt.

Craigs Bond-Abschied auf 2021 vertagt

"MGM, Universal und die Bond-Produzenten, Michael G. Wilson und Barbara Broccoli, haben heute verkündet, dass der Start von 'Keine Zeit zu sterben', dem 25. Film in der Bond-Reihe, auf den 2. April 2021 verschoben wurde, damit Fans weltweit ihn sehen können. Wir verstehen, dass die Verschiebung für unsere Fans enttäuschend ist, aber wir freuen uns darauf, den Film mit euch nächstes Jahr zu teilen."

Filmschaffende würden 2020 gerne aus dem Kalender verbannen

Der Grund für die Verzögerung liegt – mal wieder – auf der Hand: die anhaltende Corona-Pandemie. Im März dieses Jahres war "Keine Zeit zu sterben" der erste Kinofilm, der aufgrund des Virus vom April in den November verlegt wurde. Zahlreiche weitere Filme folgten diesem Beispiel. Doch der November liegt für die Verantwortlichen offenbar nicht weit genug in der Zukunft. Angesichts der wieder ansteigenden Fallzahlen in Europa und den ohnehin schon hohen Infektionszahlen in den USA sicherlich keine schlechte Entscheidung.

Der Kinostart war zum Greifen nah ...

Dabei sah alles danach aus, dass "Keine Zeit zu sterben" wirklich Mitte November in den Kinos anläuft: Es gibt einen Podcast, der mit sechs Episoden genau die Zeit bis zum Kinostart überbrückt hätte, und am Freitag wurde das offizielle Musikvideo zum Bond-Song "No Time To Die" veröffentlicht.