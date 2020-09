"Keine Zeit zu sterben": Offizieller James-Bond-Podcast startet heute

Jetzt gibt's die volle Dröhnung "James Bond" auf die Ohren: Anlässlich des 25. Abenteuers des 007-Agenten, "Keine Zeit zu sterben", wartet nun der erste Podcast zum Film auf eine breite Hörerschaft.

Seit dem heutigen Mittwoch, dem 30. September, steht der "Official James Bond Podcast" auf allen großen Plattformen zum Abruf bereit, darunter Apples Podcast-App, Spotify und die Open-Source-App AntennaPod.

Eintauchen ins "James Bond"-Universum

In sechs Folgen führt der britische Filmkritiker James King den Zuhörer durch die "James Bond"-Welt und nimmt ihn mit hinter die Kulissen. Im Podcast enthalten sind Interviews mit Hauptdarsteller Daniel Craig, seinem Gegenspieler Rami Malek und weiteren Schauspielern wie Léa Seydoux, Naomie Harris sowie Ana de Armas. Natürlich kommt auch Regisseur Cary Joji Fukunaga zu Wort.

Jede Episode widmet sich dabei einem anderen Schwerpunkt. So geht es in einer um die ikonische Musik des Franchise, in einer anderen um die Kostüme. Auch die Autos werden thematisiert, ebenso wie die spektakulären Stunts oder die ausgefallenen Gadgets, mit denen James Bond hantiert. Einziges Manko für den einen oder anderen deutschen Zuhörer: Der Podcast ist komplett in englischer Sprache.

Die Inhalte des Podcasts

Die sechs Episoden tragen die folgenden Titel:

"Bond in Context"

"Bond Around the World"

"A Name to Die For: Allies und Enemies of Bond"

"The Craft of Bond"

"Clothes, Tech and Cars"

"Being 007"

Jede Woche erscheint eine neue Episode vom "James Bond"-Pocast, damit die Wartezeit bis zum Kinostart bestens genutzt werden kann.