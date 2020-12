Kevin Hart soll Fanliebling im "Borderlands"-Film spielen

Ein weiterer Star könnte zum Cast der "Borderlands"-Videospielverfilmung stoßen: Angeblich ist Kevin Hart für die Rolle des beliebten Charakters Roland im Gespräch. Bei einer Zusage wäre Hart in guter Gesellschaft. Regisseur Eli Roth konnte bereits Cate Blanchett für die Rolle der Sirene Lilith gewinnen.

Wie The Illuminerdi berichtet, sollen unbenannte Quellen bestätigt haben, dass Kevin Hart derzeit in Verhandlungen für den "Borderlands"-Film stecke. Eli Roth würde ihn gern in der Rolle des Soldaten Roland sehen. Die Filmversion von Roland wird als "anständiger Mann und ergrauter Veteran" beschrieben. Und auch wenn sich diese Beschreibung zunächst nicht nach einer Rolle für Hart anhört, könnte er genau der richtige Mann dafür sein.

Hart passt perfekt ins abgedrehte "Borderlands"-Universum

Wer "Borderlands" gezockt hat, wird sich mit Sicherheit an Roland erinnern. Er ist der Stereotyp eines Soldaten und war für viele Spieler mit seinen ausbalancierten Werten und offensiven Eigenschaften die erste Wahl als Hauptcharakter. Roland ist zwar nicht ganz so humorvoll wie der Rest der "Borderlands"-Crew, aber gelegentlich kam ihm dann doch auch mal ein Witz über die Lippen.

Hart, der größtenteils für seine komödiantischen Rollen bekannt ist, müsste in der Rolle von Roland wahrscheinlich beim Thema Humor ein bisschen weniger Gas geben. Dennoch passt seine überdrehte Art eigentlich perfekt in die total schräge und abgedrehte Welt von "Borderlands".

Ob wir ihn wirklich in der Videospielverfilmung zu Gesicht bekommen, ist aber noch offen. Bisher wurde sein Casting noch nicht offiziell bestätigt.

Hat Lilith auch im Film die Hosen an?

Die Rolle von Lilith ist hingegen längst in Stein gemeißelt: Cate Blanchett wird in die Rolle der mächtigen Sirene mit übermenschlichen Kräften schlüpfen. Lilith ist auch eine der spielbaren Figuren aus dem ersten "Borderlands"-Game. Im Hinblick auf die Popularität hat Lilith Roland in den Game-Fortsetzungen mittlerweile ausgestochen. Ob sich auch im Film alles um die mächtige Sirene drehen wird, bleibt abzuwarten.

Wann die "Borderlands"-Verfilmung in die Kinos kommen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.