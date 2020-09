King of Cool ist zurück! Nick Fury bekommt eigene Serie auf Disney+

Disney+ baut seinen Serien-Katalog weiter aus und spendiert dem ehemaligen S.H.I.E.L.D.-Chef Nick Fury eine eigene Serie. Und das Beste daran: Samuel L. Jackson ist mit an Bord!

Diese Informationen hat Variety aus Disney-nahen Quellen erfahren. Allerdings gibt es kaum weitere Details zur geplanten Nick-Fury-Serie. Über den Inhalt wird vorerst noch Stillschweigen bewahrt.

Drehbuchautor bereits gefunden

Mit Kyle Bradsheet haben Disney und Marvel auch schon einen Drehbuchautor und ausführenden Produzenten gefunden. Bradsheed gibt damit seinen Einstand im Marvel-Universum. Zuvor war er an den Erfolgsserien "Mr. Robot", "Berlin Station" und "Borgia" beteiligt. Nun wechselt er erstmals ins Superhelden-Genre.

Nick Fury ist ein wichtiger Marvel-Bestandteil

Mehr von Jackson: Primetime Ein Hoch auf den King of Cool: 10 Filme mit Samuel L. Jackson

Nick Fury ist ein wichtiger Teil des Marvel Cinematic Universe (MCU) und hatte in nahezu jedem Film einen Auftritt. Aus chronologischer Sicht tritt er das erste Mal in "Captain Marvel" auf. Er wird zu einer Art Mentor für Superheldin Carol Danvers und der Film erklärt auch, wie Nick Fury zu seinem markantesten Wiedererkennungsmerkmal kam: seiner Augenklappe.

Von "Iron Man" über "Marvel's The Avengers" bis hin zu "Avengers: Endgame" und "Spider-Man: Far From Home" hat Nick Fury wichtige und teils handlungsentscheidende Auftritte.

Wo ist Nick Fury?

Ob wir in der geplanten Serie für Disney+ erfahren, wie es aktuell um Nick Fury bestellt ist?