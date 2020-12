"Kingsman"-Reihe: Matthew Vaughn plant sieben weitere Filme

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Regisseur und Produzent Matthew Vaughn große Pläne für das "Kingsman"-Filmuniversum schmiedet. Neben dem kommenden Prequel "The King's Man: The Beginning" und dem geplanten Sequel "Kingsman 3" war zuletzt von einer TV-Serie die Rede – doch offenbar hat Vaughn noch einiges mehr vor!

Matthew Vaughn plane "etwa sieben weitere 'Kingsman'-Filme", lässt Zygi Kamasa die Bombe beim Winston Baker UK Finance Summit (via Deadline) platzen. Weiter führt der CEO von Vaughns Produktionsgesellschaft Marv Group aus: "Wir haben eine 'Kingsman'-Fernsehserie in Arbeit und es gibt zwei bis drei andere Franchise, die neben der 'Kingsman'-Welt entwickelt werden."

Die "Millarworld" wächst

Welche "Kingsman"-Filme noch folgen werden, verrät Kamasa leider nicht. Bereits 2018 gab Matthew Vaughn jedoch preis, dass neben "Kingsman 3" mit Taron Egerton und dem nahenden Prequel "The King's Man: The Beginning" auch ein Film rund um die amerikanischen Statesman aus "Kingsman 2: The Golden Circle" angedacht ist.

Abseits der "Kingsman"-Reihe träumte Vaughn zudem von einem "Kick-Ass"- und "Hit-Girl"-Reboot. Von einer ganzen "Millarworld" basierend auf den Comics von Mark Millar war die Rede.

Warten auf "The King's Man: The Beginning"

Die beiden Actionkomödien "Kingsman: The Secret Service" (2014) und "Kingsman: The Golden Circle" (2017) spielten zusammen weltweit über 825 Millionen US-Dollar ein (via Box Office Mojo "The Secret Service" und "The Golden Circle").

Der neue Ableger, "The King's Man: The Beginning", sollte eigentlich bereits im Februar 2020 starten, wurde jedoch bedingt durch die Coronakrise mehrfach verschoben. Das Prequel mit Ralph Fiennes und Daniel Brühl wird nun voraussichtlich am 11. Februar 2021 in den deutschen Kinos starten – sofern es keine weiteren Verzögerungen gibt.