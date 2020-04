Kinostart von "Doctor Strange 2" auf 2022 verschoben

Es ist wirklich so gar nicht zauberhaft. Eigentlich sollte die Comicverfilmung "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" im Mai 2021 in den Kinos starten, der Termin wurde jedoch auf November 2021 verschoben. Nun muss das Marvel-Sequel erneut weichen: Der Sorcerer Supreme kehrt erst 2022 auf die große Leinwand zurück.

Marvel Studios und Disney haben den Kinostart von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" auf den 25. März 2022 verschoben. Der erste Marvel-Solofilm mit Benedict Cumberbatch lief 2016 in den Kinos, nun müssen sich die Fans noch einige Monate länger gedulden, bis sie das Sequel zu sehen bekommen.

Immerhin eines ist mittlerweile sicher: Die Inszenierung des Sequels wird Sam Raimi übernehmen, der Regisseur der "Spider-Man"-Filme mit Tobey Maguire.

Marvel Studios muss umplanen

Zu Beginn des Hollywood-Shutdowns aufgrund der Corona-Pandemie zeigte sich Marvel Studios noch optimistisch, dass man den geplanten Drehbeginn von "Doctor Strange 2" im Juni 2020 einhalten könne. Nachdem jedoch der gesamte Terminplan für Phase 4 des Marvel Cinematic Universe umgestellt werden musste, verwarfen die Verantwortlichen diese Hoffnung und verschoben sowohl den Dreh- als auch den Kinostart des Films.

Neue Termine für Doctor Strange, Spider-Man und Thor

Von der erneuten Verschiebung profitiert nun ein anderer Marvel-Film: "Spider-Man 3" mit Tom Holland übernimmt den Slot im November 2021. Zudem wurde der neue US-Starttermin von "Thor: Love and Thunder" um eine Woche vorgezogen: Der vierte Film rund um den Donnergott soll pünktlich zum Valentinstag am 11. Februar 2022 in den amerikanischen Kinos anlaufen. Die entsprechenden deutschen Starttermine stehen noch aus.