Knallhart: "The Old Guard"-Clip zeigt Axt-Training von Charlize Theron

Der Netflix-Film "The Old Guard" ist ein echter Action-Kracher. Fans und Kritiker gleichermaßen loben die ausgeklügelten Kampfsequenzen, besonders die Performance von Hauptdarstellerin Charlize Theron als Jahrtausende alte Kriegerin überzeugt. Wie viel harte Arbeit allerdings hinter Therons scheinbar müheloser Darbietung steckt, zeigt ein Behind-the-Scenes-Video.

Gute drei Stunden habe Charlize Theron täglich allein im Fitnessstudio verbracht, wo Fight-Koordinator Danny Hernandez die Schauspielerin in allen Kampfkünsten unterrichtete, die ihr Charakter Andy im Schlaf beherrscht: von Judo über Nahkampftechniken bis hin zum Training mit dem Schwert und der Streitaxt. Doch danach war längst nicht Feierabend: Nach dem mehrstündigen Kampftraining standen noch das Training mit Schusswaffen und ausgiebige Reitstunden auf dem Programm, wie Theron im Clip berichtet.

Erfolg von "The Old Guard" überrascht selbst Theron

Die harte Arbeit zahlt sich aus: Laut Variety werden Hochrechnungen zufolge allein in den ersten vier Wochen 72 Millionen Haushalte "The Old Guard" auf Netflix gesehen haben. Schon jetzt gehört der Actioner zu den meistgesehenen Filmen auf Netflix. "Das ist ziemlich verrückt", staunt Charlize Theron.

"The Old Guard 2"? Charlize Theron wäre dabei

Das geplante Sequel habe aber trotz des Erfolgs noch kein grünes Licht vom Streamingdienst bekommen. Sollte es aber dazu kommen, wäre Theron jedoch durchaus bereit, sich erneut in den Kampf zu stürzen. "Lasst uns eine Ruhepause haben", verlangt der Hollywoodstar, verrät jedoch zugleich: "Aber allein angesichts der Tatsache, dass wir alle die Fortsetzung wirklich machen wollen, bin ich mir sicher, dass wir die Gespräche beginnen werden, wenn die Zeit gekommen ist."

Sollte es einen zweiten Teil geben, hat die Hauptdarstellerin zudem einen Casting-Wunsch: Sängerin Rihanna ("Ocean's 8") soll im Sequel mitspielen. Diese Hoffnung äußerte Theron im Interview mit "Late Night"-Moderator Seth Meyers.