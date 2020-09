"Knives Out"-Regisseur Rian Johnson tut sich mit dem Sequel schwer

Die Kriminalkomödie "Knives Out" war der Überraschungshit der vergangenen Kinosaison (als es noch eine Kinosaison gab). Das Drehbuch zum hochkarätig besetzten Whodunit-Film war sogar für einen Oscar nominiert. Ein Sequel ist bereits in Arbeit – doch ausgerechnet das Skript stellt Drehbuchautor und Regisseur Rian Johnson vor gewaltige Herausforderungen.

Das Problem ist nicht etwa, dass Rian Johnson keine Ideen für das "Knives Out"-Sequel habe – im Gegenteil. Es gäbe einfach so viele mögliche Storys, aber weniger Zeit als beim ersten Film, um diese auszuarbeiten, erklärt Johnson im Gespräch mit seinem Kollegen, "The Devil All the Time"-Regisseur Antonio Campos (via Interview Magazine).

Rian Johnson flucht über kreativen Prozess

"Ich schreibe tatsächlich einen weiteren 'Knives Out'", so Rian Johnson. "Es ist bisher so ein Mindfuck gewesen, weil ich an der Idee für den ersten Teil zehn Jahre saß. Und bei diesem hier starte ich mit einer leeren Seite."

Dabei sei der kommende Film genau genommen gar keine Fortsetzung von "Knives Out", stellt der Regisseur weiter klar. "Es ist nicht wirklich ein 'Knives Out'-Sequel. Ich muss mir einen Titel für den Film ausdenken, damit ich damit aufhören kann, ihn 'das 'Knives Out'-Sequel' zu nennen, weil er sich eigentlich nur um Daniel Craig als demselben Detektiv mit einem vollkommen neuen Cast dreht."

Alles neu außer Benoit Blanc

Wer demnach auf ein Wiedersehen mit Marta Cabrera (Ana de Armas) oder einem Familienmitglied der Thrombeys gehofft hatte, wird enttäuscht. Lediglich Daniel Craigs exzentrischer Privatdetektiv Benoit Blanc kehrt im Sequel, das kein Sequel ist, zurück. "Komplett neuer Cast, neue Location, ein ganz neues Rätsel", fasst Johnson zusammen. Wir sind gespannt!

Einen voraussichtlichen Starttermin für "Knives Out 2" gibt es bislang nicht.