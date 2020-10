König Viserys für "Game of Thrones"-Prequel-Serie gefunden

Her mit dem Namen! "House of the Dragon", die Prequel-Serie zu "Game of Thrones", gibt ihr erstes Cast-Mitglied bekannt. Seit drei Monaten suchen die Showrunner nach passenden Darstellern – für die Rolle des König Viserys Targaryen wurde der nun endlich gefunden.

Auf dem Thron des Hauses Targaryen wird es sich Paddy Considine gemütlich machen, wie Entertainment Weekly berichtet. Der Brite ist seit rund 20 Jahren im Schauspielgeschäft und ist aktuell in der HBO-Miniserie "The Third Day" zu sehen. Zuvor spielte er in der Stephen-King-Adaption "The Outsider" mit.

Zu nett für den Thron?

Mit der Bekanntmachung, dass Paddy Considine in "House of the Dragon" mitspielt, geht auch eine neue Charakterbeschreibung einher: "König Viserys Targaryen wurde von den Lords von Westeros auserwählt, um den alten König, Jaehaerys Targaryen, im großen Rat von Harrenhal zu beerben. Als warmherziger, freundlicher und vernünftiger Mann will er das Erbe seines Großvaters weiterführen. Aber gute Menschen sind nicht zwangsweise auch gute Könige."

fullscreen Paddy Considine wird in "House of the Dragon" zu König Viserys Targaryen. Bild: © REUTERS/Neil Hall - stock.adobe.com 2020

"House of the Dragon": Suche geht weiter

Weitere Schauspieler wurden noch nicht verpflichtet. Da das "Game of Thrones"-Spin-off frühestens 2022 ausgestrahlt wird, haben die Verantwortlichen aber noch ausreichend Zeit. Die Dreharbeiten sollen erst 2021 stattfinden – sofern es durch Corona nicht zu Verzögerungen kommt. Aktuell sind die Showrunner auf der Suche nach passenden Darstellern für folgende Rollen: