Kommen jetzt die Teenage Kix? "The Boys"-Spin-off in Arbeit

Das "The Boys"-Universum wird weiter ausgebaut. Da die Amazon-Serie ein enormer Erfolg ist, wird nun mit Nachdruck an einem Spin-off gearbeitet. Worum es darin gehen soll, ist auch schon bekannt.

Im Fokus der Spin-off-Serie zu "The Boys" steht eine Schule für Superhelden im Teenageralter, die von Vought International geführt wird. Der Ableger soll genauso respektlos sein wie die Hauptserie und ebenfalls mit einem R-Rating erscheinen. In Deutschland dürfte die Serie also wie "The Boys" eine FSK-16-Freigabe erhalten.

Jetzt werden die Teenies von der Leine gelassen

Variety berichtet, dass sich die Spin-off-Serie um die Leben von triebgesteuerten, wetteifernden Supes dreht. Deren physische, sexuelle und moralische Grenzen werden auf die Probe gestellt, während sie um die besten Verträge in den angesehensten Städten kämpfen. Das Branchenportal beschreibt die Serie als eine Mischung aus College-Drama und Hunger Games "mit all dem Herz, der Satire und der Widerwärtigkeit von 'The Boys'".

Einen Titel gibt es noch nicht und auch konkrete Figuren, um die es gehen könnte, wurden nicht genannt. Werden womöglich die Anfänge der Teenage Kix aus den Comics thematisiert? Diese Antwort bleiben uns die kreativen Köpfe hinter der Spin-off-Serie vorerst schuldig.

"The Boys"-Profis am Werk

Apropos kreative Köpfe: Craig Rosenberg, der bei "The Boys" als Drehbuchautor und ausführender Produzent an Bord ist, wird das Skript zur Pilotfolge schreiben und als Showrunner fungieren. Eric Kripke, Showrunner von "The Boys", wird als ausführender Produzent beteiligt sein.

Kripke scheint sich über die Ankündigung des "The Boys"-Spin-offs sehr zu freuen. Auf Twitter lässt er seinen Emotionen freien Lauf: "So ist es, Motherf*****s! (Wirklich, ich bin so dankbar dafür, dass ihr 'The Boys' zu einem so riesigen Erfolg verholfen habt. Ich habe die Zeit meines Lebens und ich kann euch gar nicht genug danken! Es wird noch so viel mehr kommen!)"