Kommt Staffel 2 für "Space Force"? Das sagt der Showrunner

Darf Sternegeneral Mark R. Naird aus "Space Force" in ein weiteres Weltraumabenteuer aufbrechen? Netflix hat bislang leider noch kein grünes Licht für Staffel 2 der abgespaceten Comedy-Serie gegeben. Serienschöpfer Greg Daniels und Steve Carell hätten aber auf jeden Fall genug Geschichten in petto.

Daniels ("The Office") wünscht sich sogar mehr als zwei Staffeln, wie er im Gespräch mit Collider verrät. Offenbar bespricht er mit seinem Team schon mögliche Szenarien.

Autoren entwickeln schon Ideen für Staffel 2

"Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir ein paar mehr Staffeln bekommen", so Daniels. "Wir haben schon begonnen, die leitenden Autoren zusammenzutrommeln, um zu diskutieren, was in der nächsten Staffel passieren könnte." Und das obwohl Staffel 2 noch nicht offiziell geordert wurde. "Es gibt viel, woran wir am Ende von Staffel 1 anknüpfen können". Damit spielt der Showrunner auf den Cliffhanger an, mit dem die Auftakt-Season endete. Ein Grund mehr, auf Staffel 2 zu hoffen.

Im Mittelpunkt der Comedy-Serie steht der Vier-Sterne-General Mark R. Naird (Steve Carell), der die Leitung der neu gegründeten Space Force übernimmt. Ihr Ziel: nicht weniger, als die Herrschaft über das Weltall zu erlangen. Neben Comedy-Garant Carell konnten die Macher Stars wie Lisa Kudrow ("Friends"), John Malkovich ("Being John Malkovich") und Ben Schwartz ("Parks and Recreation") an Bord holen.

"Space Force" mit Fehlstart?

Das Konzept der Serie ging bisher nur bedingt auf. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erreicht "Space Force" nur 40 Prozent auf dem Tomatometer. Besetzung und Spezialeffekte werden zwar von den Kritikern gelobt, doch die unrunde Mischung aus Satire und Ernst scheint bislang nicht zu zünden.