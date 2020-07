Krönender Abschluss: "The Crown" wird nun doch um Staffel 6 verlängert

Eigentlich sollte "The Crown" mit Staffel 5 enden, nun kündigt Netflix überraschend die Verlängerung der Erfolgsserie rund um Elizabeth II. an. Die Entscheidung, zum einst verworfenen Original-Plan mit sechs Staffeln zurückzukehren, begründet Serienschöpfer Peter Morgan in einem aktuellen Interview.

Um die Story von "The Crown" auf die richtige Art zu Ende zu bringen, brauche man schlichtweg mehr Folgen, erklärt Peter Morgan laut Deadline. Staffel 6 muss her. "Als wir begannen, die Storylines für Staffel 5 zu besprechen, wurde schnell klar, dass wir zum Original-Plan zurückkehren und sechs Staffeln machen müssen, um der Reichhaltigkeit und Komplexität der Geschichte gerecht zu werden", so der Serienschöpfer und ausführende Produzent.

Staffel 6 ermöglicht, Geschichte detaillierter zu erzählen

Das bedeute allerdings nicht, dass die Zuschauer mit einem Auftauchen von Kate Middleton oder Meghan Markle rechnen können. Staffel 6 werde die Story nur bis Anfang der 2000er-Jahre fortsetzen. "Um das deutlich zu machen: Staffel 6 bringt uns der heutigen Zeit nicht näher – sie wird es uns lediglich ermöglichen, dieselbe Zeitspanne mehr im Detail abzudecken."

Imelda Staunton bleibt an der Macht

Netflix hat mit der Verlängerung der Serien-Regentschaft kein Problem: Via Twitter bestätigt der Streamingdienst die Order einer sechsten und finalen Staffel.

Die frohe Kunde kommt nur sechs Monate, nachdem Netflix ankündigte, dass Staffel 5 die letzte Season von "The Crown" wird. Inklusive der angekündigten Staffel 6 wird Darstellerin Imelda Staunton demnach wie ihre beiden Vorgängerinnen Claire Foy und Olivia Colman für zwei Staffeln in die Rolle der Queen schlüpfen. Gleiches gilt für Lesley Manville, die erst vergangene Woche als Nachfolgerin von Prinzessin-Margaret-Darstellerin Helena Bonham Carter bestätigt wurde.