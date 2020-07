"Lucifer": Erste Fotos zur Noir-Folge in Staffel 5 enthüllt

Es sind goldene Zeiten für Lucifans: Staffel 5 startet im August, Staffel 6 ist bestätigt und die ersten Promofotos sind auch schon da! Die Schwarz-Weiß-Bilder geben einen Vorgeschmack auf Episode 4 von Staffel 5, die komplett im Noir-Stil gedreht wurde. Darin erzählt Lucifer Chloes Tochter Trixie von seinem allerersten Kriminalfall. Via Flashback geht es in die 1940er-Jahre.

Da Lucifer zugleich als Erzähler der Noir-Episode fungiert, kehren in der Sonderfolge wohlbekannte Gesichter in ungewohnten Rollen zurück. So stellt Trixie infrage, warum der Detective in der Geschichte ein Mann ist, woraufhin Lucifer kurzerhand ihre Mutter Chloe (Lauren German) zum knallharten Ermittler in den 1940er-Jahren werden lässt. Auch Dan (Kevin Alejandro) taucht in der Story auf – natürlich als ein Charakter, mit dem Lucifer "Detective Arsch" verbindet.

©John P. Fleenor/Netflix 2020 fullscreen Auch über die Vergangenheit von Maze erfahren die Lucifans mehr. ©Courtesy of Netflix 2020 fullscreen Chloe wird zum knallharten 40er-Jahre-Detective. ©Courtesy of Netflix 2020 fullscreen Auch Ella darf in Lucifers Version der Vergangenheit mitmischen – mit Schnurrbart!

Die 1940er-Jahre durch die Lucifer-Brille

"Der Witz an der Folge ist, wen Lucifer in welcher Rolle besetzt und was das darüber aussagt, wie er sie sieht", amüsiert sich Co-Showrunner Joe Henderson im Interview mit Entertainment Weekly. "Es macht außerdem großen Spaß, die Schauspieler komplett andere Rollen spielen zu sehen, als wir es von ihnen gewohnt sind."

©John P. Fleenor/Netflix 2020 fullscreen Lucifer ermittelt in seinem allerersten Fall. ©John P. Fleenor/Netflix 2020 fullscreen Immer an seiner Seite: Dämonin Maze. ©John P. Fleenor/Netflix 2020 fullscreen Den perfekt sitzenden Anzügen bleibt "Luci" in jeder Ära treu.

Tom Ellis wie geschaffen für Noir-Stil

"Lucifer"-Hauptdarsteller Tom Ellis selbst habe Zeit und Stil der Noir-Folge inspiriert, fügt Co-Showrunner Ildy Modrovich hinzu. "Tom Ellis ist für diesen Style wie gemacht. Er ist wie Cary Grant. Ich denke, da war schon immer etwas an seiner Darstellung von Lucifer, das oldschool ist, das zurückgeht auf die Extravaganz und Eleganz des alten Hollywood und einfach noir ist."