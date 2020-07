"Lucifer": Erster Trailer zu Staffel 5 verrät höllischen Twist

Doppelt hält besser? Im offiziellen Trailer zu "Lucifer"-Staffel 5 gibt es Hauptdarsteller Tom Ellis gleich in zweifacher Ausgabe zu sehen – was an sich erst einmal eine gute Nachricht ist. Fans von "Deckerstar" (Chloe Decker und Lucifer Morningstar) dürften dabei jedoch eine düstere Vorahnung haben ...

Denn bei dem Doppelgänger handelt es sich um niemand Geringeren als Lucifers Zwillingsbruder Michael – den Erzengel. In den Comics war er es, der Gottes Streitkräfte gegen Lucifer anführte, als dieser die Rebellion im Himmel anzettelte.

Bruderliebe? Eher nicht.

Dem Trailer nach zu urteilen haben die Brüder in der Serie ein ähnlich angespanntes Verhältnis zueinander: "Ich werde Lucifers Leben nicht zerstören, ich werde es mir nehmen", lässt Michael im Clip verlauten – und kommt Chloe (Lauren German) dabei gefährlich nahe. Klar, dass der einzig wahre Höllenfürst selbst da noch ein Wörtchen mitzureden hat. Nachdem Lucifer im Finale von Staffel 4 in die Hölle zurückkehren musste, taucht auch er in Staffel 5 wieder auf – und stürzt sich in den Kampf mit Michael.

Staffel 5 startet, Staffel 6 in Arbeit

Am 21. August 2020 erscheinen die ersten acht Folgen von "Lucifer"-Staffel 5 international auf Netflix. Deutsche Lucifans müssen sich noch ein klein wenig länger gedulden: Üblicherweise erscheinen die neuen Episoden hierzulande einen bis zwei Tage später, denn die Streamingrechte für Deutschland liegen weiterhin bei Amazon Prime Video. Insgesamt wird die neue, zweigeteilte Staffel 16 Folgen umfassen. Eine Staffel 6 ist ebenfalls bereits bestätigt.