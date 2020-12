"Lucifer": Muss der Teufel in Staffel 6 etwa sterben?

Die zweite Hälfte der fünften "Lucifer"-Staffel steht zwar noch aus, die Autoren geben trotzdem schon einen Vorgeschmack auf Staffel 6. Auf Twitter veröffentlichen sie seit einigen Tagen die Episoden-Titel der bevorstehenden Season – und die lassen nichts Gutes erahnen!

Alles begann mit einem harmlosen Tweet. Darin wurde der fünfte Episodentitel von Staffel 6 als Mix aus Buchstaben und Sternchen angeteasert.

Einen Tag später folgt dann die Auflösung und die dürfte bei "Lucifer"-Fans für Schnappatmung sorgen. "Kann das sein? Sag, dass es nicht so ist. Das ist so unfair – und das kurz vor Weihnachten! Lloyd Gilyard Jr., das muss erklärt werden! ERKLÄRT!", heißt es in dem Post. Der Titel der Folge lautet nämlich "Der Mord an Lucifer Morningstar".

Mord an Lucifer als Cliffhanger?

Natürlich gibt es keine Informationen darüber, wer der Übeltäter sein könnte. Bisher wissen wir nur, dass Staffel 6 zehn Episoden umfassen wird – und damit deutlich weniger als bisher. Ob die Verantwortlichen die Staffel splitten werden? Es wäre in jedem Fall ein gemeiner Cliffhanger, denn es würde direkt nach der Episode mit dem mörderischen Titel folgen.

Fans verdauen Schreckensbotschaft

Den Lucifans wurde mit der Ankündigung der Schreck ihres Lebens verpasst. Unter den Post kommentieren sie fleißig ihre Reaktionen. "Habt ihr eine Ahnung, was ihr damit der Fangemeinschaft angetan habt?", fragt ein User augenzwinkernd und ergänzt seinen Kommentar mit einem Gif.

Ein anderer User fragt: "Ich meine, warum? Warum tut ihr uns so etwas an? Ich weiß, dass ich gefragt habe, ob es neues Lucifer-Material gibt. Aber ehrlicherweise dachte ich eher daran, dass ihr den Start von Staffel 5B ankündigt für Weihnachten oder Silvester – und ihn nicht tötet!"

Wir werden also vorerst weiter abwarten müssen, können uns aber mental schon mal darauf vorbereiten, dass es in Staffel 6 zumindest vorübergehend emotional aufreibend werden könnte.