"Mad Max: Fury Road"-Komponist liefert Musik zu "Godzilla vs. Kong"

Wenn die ganz großen Monster auf die Leinwand losgelassen werden, muss ein gigantischer Soundtrack her. Das weiß auch Warner Bros.: Für "Godzilla vs. Kong" hat das Filmstudio deshalb einen bekannten niederländischen Komponisten verpflichtet.

Tom Holkenborg alias Junkie XL wird die Musik zum Kaiju-Spektakel "Godzilla vs. Kong" schreiben, meldet Film Music Reporter. Der Musikproduzent und Komponist verantwortete unter anderem bereits die Soundtracks von "Mad Max: Fury Road", "Deadpool", "Batman v Superman: Dawn of Justice" und "Alita: Battle Angel".

Regisseur Adam Wingard höchstpersönlich bestätigte die Neuigkeit mit einem Schnappschuss aus dem Tonstudio von Junkie XL, den der Filmemacher in seiner Instagram-Story teilte.

Die Messlatte liegt hoch

Junkie XL tritt in die Fußstapfen der Filmkomponisten Alexandre Desplat ("Godzilla"), Henry Jackman ("Kong: Skull Island") und Bear McCreary ("Godzilla: King of the Monsters"), die zuvor für die musikalische Untermalung im Monsterverse sorgten. Besonders die Arbeit von McCreary überzeugte zahlreiche Fans, weshalb einige in den sozialen Medien ihre Enttäuschung darüber kundtun, dass er am kommenden Sequel nicht beteiligt sein wird.

Von Monstern und Hollywoodstars

In "Godzilla vs. Kong" treffen die beiden titelgebenden Filmmonster aufeinander. Der Film setzt die Handlung aus "Godzilla: King of the Monsters" (2019) fort. Zur Besetzung zählen Alexander Skarsgård ("True Blood"), Millie Bobby Brown ("Stranger Things"), Rebecca Hall ("Iron Man 3"), Julian Dennison ("Deadpool 2"), Shun Oguri ("Hana Yori Dango"), Jessica Henwick ("Game of Thrones"), Brian Tyree Henry ("Hotel Artemis") und Eiza González ("Baby Driver").