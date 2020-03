Märchenhaft: "Die Eiskönigin 2" verzaubert auf DVD und Blu-ray

Der nächste Videoabend im Kreis der Familie kann kommen, der Heimkino-Release von "Die Eiskönigin 2" ist ab sofort erhältlich. Das neue Abenteuer von Elsa und Anna gibt's auf DVD, Blu-ray und 3D Blu-ray.

Ende November 2019 hat uns "Die Eiskönigin 2" im Kino begeistert, nun können wir uns gemütlich auf dem Sofa erneut verzaubern lassen. Seit dem heutigen Donnerstag, dem 26. März 2020, gibt's die Heimkino-Version zu kaufen.

Extras laden zum Mitsingen ein

Absolut sehenswert ist auch das mitgelieferte Bonusmaterial. Du kann den Hit "Into the Unknown" in ganzen 29 Sprachen mitsingen. Gut, um Dein Englisch, Französisch oder Spanisch ein bisschen aufzufrischen. Wenn Du vom Singen nicht genug bekommen kannst: Es gibt einen Mitsing-Modus, in dem Dir die Lyrics während des Films angezeigt werden und Du mitträllern kannst.

"Die Eiskönigin" im Doppelpack

Außerdem gibt es zwei Musikvideos von Weezer und Panic! At The Disco sowie weitere Szenen, Lieder und spannende Featurettes. Perfekt, um noch tiefer in die Welt von Anna, Elsa und ihren Freunden einzutauchen.

Den Disneyfilm gibt es auch im Doppelpack mit Teil eins, "Die Eiskönigin – Völlig unverfroren" aus dem Jahr 2013. Falls Du den animierten Überraschungserfolg noch nicht gesehen hast, bietet sich hier die optimale Gelegenheit. Wir sagen nur: "Ich lass looooos, lass jetzt looooos ..."