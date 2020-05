MakeSolo2Happen: Fans fordern "Solo: A Star Wars Story"-Sequel

Wo bleibt eigentlich die Fortsetzung von "Solo: A Star Wars Story"? Das fragen sich offenbar auch Fans der Origin-Story und machen auf Twitter ein bisschen Stimmung. Das Ergebnis: Der Hashtag "Make Solo 2 Happen" steht plötzlich ganz hoch im Kurs.

Ja, es gibt sie: "Star Wars"-Fans, die "Solo" weit besser fanden, als es dessen Ruf erahnen lässt – mich eingeschlossen. Und die sind es, die gerade Twitter nutzen, um eine Fortsetzung zu fordern. Warum auch nicht? Wenn "Justice League" den Snyder-Cut bekommt und sogar der Ayer-Cut zu "Suicide Squad" im Raum steht, dann ist doch auch "Solo 2" möglich, oder?

Inzwischen hat der Hashtag "Make Solo 2 Happen" sogar einen eigenen Twitter-Account, mit dem all die anderen Posts zum Thema geretweetet werden. Den Stein ins Rollen gebracht haben soll The Resistance Broadcast. Seither melden sich immer mehr Anhänger zu Wort, die ebenfalls einen zweiten Teil über Han Solo fordern. Oder alternativ eine Abenteuerserie auf Disney+, wie Künstler Matt Ferguson vorschlägt. Er hat bereits für diverse Disney-Projekte kreativen Input beigesteuert – unter anderem erstellte er Plakate zu "Solo: A Star Wars Story".

Mehr von Qi'ra, bitte

Ein Name fällt immer wieder bei den Fans: Sie wollen in einem möglichen Sequel vor allem mehr von Qi'ra sehen, die von Emilia Clarke ("Game of Thrones") verkörpert wird. Die Figur wirft einfach noch zu viele Fragen auf, weshalb mehr über sie erzählt werden sollte.

Und auch Donald Glovers Version von Lando Calrissian findet großen Zuspruch unter den Fans.

So oder so: Die Fans sind Feuer und Flamme für einen zweiten "Solo"-Teil – egal, ob es ihn im Kino oder auf Disney+ geben sollte. Sie alle wollen wissen, wie es weitergeht, was gleichzeitig zeigt: So schlecht, wie immer behauptet wird, ist "Solo: A Star Wars Story" gar nicht.