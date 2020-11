"Mariah Carey's Magical Christmas Special": Trailer läutet Advent ein

"All I want for Christmas is you"! Für Fans von Mariah Carey gibt es ein besonderes Weihnachtsgeschenk: Die Pop-Diva versüßt uns mit "Mariah Carey's Magical Christmas Special" auf Apple TV+ den Advent. In einem ersten Trailer verbreiten sie und ihre Gaststars Festtagsstimmung.

"Es war die Nacht vor Weihnachten und 2020 war hart, also entschied Santa, die Weihnachtszeit könnte nicht fröhlich sein ohne die einzigartige Mariah Carey" - heißt es im Einstieg des Clips. Und Carey legt eine echte Show hin.

Ariana Grande und Jennifer Hudson als Gaststars

Festlich geschmückte Sets, verspielte weihnachtliche Kostüme und natürlich Mariah Careys Powerstimme sind die Hauptzutaten des Christmas-Specials. Carey singt Hits wie "All I want for Christmas is you", es gibt aber auch neue Songs wie "Oh Santa!", den die Diva gemeinsam mit Ariana Grande und Jennifer Hudson performt. Außerdem gehören unter anderem Snoop Dogg, Tiffany Haddish und Billy Eichner zu den Gaststars. Auch Careys Kinder Moroccan and Monroe werden zu sehen sein.

Mariah Carey rettet Weihnachten

Und das Event hat tatsächlich auch eine Story: Am Nordpol gibt es eine Krise, es fehlt die Weihnachtsfreude. Wie gut, dass Mariah Carey eine gute Freundin des Weihnachtsmannes ist. Die "Königin von Weihnachten" rettet das Fest mit musikalischen Darbietungen, Tanzperformances und bahnbrechenden Animationen.