Mark Hamill spricht Skeletor für Netflix' "Masters of the Universe"

Während sich Filmstudio Sony schwer tut, seine "He-Man"-Realverfilmung auf die Beine zu stellen, geht es mit der animierten Netflix-Serie "Masters of the Universe: Revelation" mit großen Schritten voran. Der Streamingdienst hat nun den hochkarätigen Sprecher-Cast für die englische Fassung bekannt gegeben. Und angesichts dieser großen Namen sollte jeder Fan unbedingt in den englischen O-Ton hineinhören!

Zu den Stars, die den "Masters of the Universe"-Charakteren für Netflix ihre Stimme leihen, gehören unter anderem "Game of Thrones"-Star Lena Headey und "Buffy – Im Bann der Dämonen"-Hauptdarstellerin Sarah Michelle Gellar. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen? "Star Wars"-Ikone Mark Hamill wird Bösewicht Skeletor sprechen! Ein echter Casting-Coup, schließlich erreichte Hamill schon als Sprecher des Jokers aus der "Batman"-Zeichentrickserie Kultstatus.

Netflix' "Masters of the Universe"-Sprecher im Überblick

Deadline listet die zentralen Charaktere und ihre prominenten Sprecher wie folgt (Auswahl):

Prinz Adam / He-Man: Chris Wood ("Vampire Diaries", "Supergirl")

Skeletor: Mark Hamill ("Star Wars: Die letzten Jedi")

Evil-Lyn: Lena Headey ("Game of Thrones")

Teela: Sarah Michelle Gellar ("Buffy – Im Bann der Dämonen")

Waffenmeister: Liam Cunningham ("Game of Thrones")

Cringer alias Battle Cat: Stephen Root ("Barry")

König Randor und Trap Jaw: Diedrich Bader ("Alles Routine")

Orko: Griffin Newman ("The Tick")

Lieutenant Andra: Tiffany Smith ("Supernatural")

Tri-Klops: Henry Rollins ("Bad Boys II")

Moss Man: Alan Oppenheimer (der Original-Skeletor aus "He-Man and the Masters of the Universe"!)

"Revelation" wird direktes "He-Man"-Sequel

"Masters of the Universe: Revelation" von Regisseur und Produzent Kevin Smith ("Dogma") wird eine Fortsetzung der Cartoons aus den 1980er-Jahren. Die Anime-Serie wird "den Fokus auf die ungelösten Storylines der ikonischen Charaktere legen und direkt dort ansetzen, wo wir sie vor Jahrzehnten verlassen haben", heißt es in der Meldung von Netflix.