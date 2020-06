Mark Hamill war in "The Mandalorian" – und niemand hat es gemerkt

"The Mandalorian" begeisterte Fans mit unzähligen Anspielungen auf die "Star Wars"-Filme. Die größte Verbeugung vor der Sternensaga haben jedoch alle verpasst. Luke-Darsteller Mark Hamill höchstpersönlich absolvierte einen Cameo-Auftritt in der Serie aus der weit, weit entfernten Galaxis.

Das wurde im Rahmen der Dokumentarserie "Disney Galerie: 'Star Wars: The Mandalorian'" enthüllt. Mark Hamill hat demnach den Barkeeper-Droiden in Episode 5 gesprochen.

Mark Hamill kehrt in geschichtsträchtige Bar zurück

Es war auch so bereits eine ikonische Szene. In "Der Revolverheld" verschlägt es den Mandalorianer in die Mos-Eisley-Cantina, eine schäbige Bar auf dem Wüstenplaneten Tatooine. Das verruchte Etablissement war bereits ein Schauplatz in "Star Wars IV: Eine neue Hoffnung" (1977). Damals durfte kein Droide die Bar betreten. Das hat sich jedoch offensichtlich inzwischen geändert. Immerhin liegen zwischen Episode 4 und "The Mandalorian" fast ein Jahrzehnt.

Nun hat der Droide EV-9D9 hinter dem Tresen das Sagen. Auch ihn kennen wir bereits. In "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" arbeitete der Droide für den Verbrecher Jabba the Hut. Wie es ihn von dort in die Mos-Eisley-Cantina verschlagen hat, ist derweil ein Geheimnis. Und seine Stimme lieh ihm Hamill, wie Serienschöpfer Jon Favreau in der Dokumentation verriet. Ein weiteres Easter Egg: Der Kopfgeldjäger Toro Calican sitzt genau in der Sitzecke, in der in "Eine neue Hoffnung" Han Solo und Chewbacca lümmelten.

"Star Wars"-Star mit zweitem Standbein als Sprecher

Mark Hamill hat nicht nur Erfahrung mit "Star Wars", sondern auch als Synchronsprecher. Der US-Darsteller hat den ikonischen Joker in verschiedenen "Batman"-Animationsserien gesprochen sowie in "Child's Play" der Mörderpuppe Chuckie seine Stimme geliehen.