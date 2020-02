Marvel enthüllt ersten Teaser zu drei Superhelden-Serien bei Disney+

Marvel Studios ist in den vergangenen Jahren zum Big Player aufgestiegen, hat einen Einspielrekord nach dem anderen gebrochen. Während des Super Bowl 2020 hat das Studio nun seinen nächsten Spielzug ausgeführt – und einen Big-Game-Spot für die Marvel-Serien "The Falcon and the Winter Soldier", "WandaVision" und "Loki" auf Disney+ gezeigt.

Der Clip ist nur 30 Sekunden lang, enthüllt bei genauerem Hinsehen aber zahlreiche spannende Details zu den kommenden Superhelden-Shows für den neuen Streamingdienst Disney+.

Achtung, Spoiler! Der folgende Artikel enthält mögliche Plot-Details zu den kommenden Marvel-Serien bei Disney+. Du liest auf eigene Gefahr weiter.

"The Falcon and the Winter Soldier"

Der Teaser-Trailer knüpft direkt an die Ereignisse aus "Avengers: Endgame" an: Sam "The Falcon" Wilson (Anthony Mackie) trainiert mit dem Schild von Captain America, den Steve Rogers (Chris Evans) ihm am Ende des Blockbusters überreicht hat. Unterdessen konfrontiert der Winter Soldier alias Bucky Barnes (Sebastian Stan) den Schurken Baron Zemo (Daniel Brühl). Auffällig: Stans Charakter hat einen neuen Look. Die lange Mähne aus "Endgame" ist Schnee von gestern, Bucky trägt im Clip die Haare kurz.

©YouTube / Marvel Entertainment 2020 fullscreen Schnipp, schnapp – Haare ab!

Die Miniserie "The Falcon and the Winter Soldier" umfasst sechs Episoden, die im Wochentakt veröffentlicht werden.

Den spektakulärsten Blick gewährt uns Marvel Studios auf "WandaVision", die Serie rund um Elizabeth Olsens Figur Wanda Maximoff und Paul Bettanys in "Endgame" verstorbenen Charakter Vision. Im Interview mit Yahoo! Entertainment beschreibt Bettany die Show als Sitcom, die "sich später auf gewohnt episches Terrain begibt. Aber sie ist absolut ein Mix aus verschiedenen Sitcoms."

Das Besondere: Inmitten von nostalgischen Schwarz-Weiß-Shots einerseits und Kostümen im 50er-Jahre-Look andererseits sind im neuen Teaser zwei Sequenzen zu sehen, die Marvel-Fans stutzen lassen.

Erste Szene: Für einen Sekundenbruchteil tritt Wanda alias Scarlet Witch in ihrem klassischen Comic-Outfit auf!

©YouTube / Marvel Entertainment 2020 fullscreen Comicleser wird's freuen: Scarlet Witch schlüpft in ihr klassisches Kostüm.

Zweite Sequenz: Wanda und Vision bekommen offenbar Nachwuchs, das übermenschliche Paar betrachtet zwei Babywiegen. Zwillinge? Kenner der Comics dürften hellhörig werden, denn in der Vorlage erschafft Scarlet Witch die Zwillinge Wiccan und Speed!

©YouTube / Marvel Entertainment 2020 fullscreen Babyalarm in "WandaVision"?

Auf die Soloserie "Loki" konnten die Zuschauer während des Super Bowls 2020 nur einen sehr kurzen Blick werfen. "Ich werde diesen Ort bis auf die Grundfeste niederbrennen", verkündet Thors Bruder im Teaser mit einem diabolischen Grinsen. Interessant: Tom Hiddlestons Loki scheint eine Gefängniskluft zu tragen.

©YouTube / Marvel Entertainment 2020 fullscreen Wo landet Loki nach seiner Flucht in "Avengers: Endgame"?

In Deutschland geht die Streamingplattform Disney+ am 24. März an den Start. "The Falcon and the Winter Soldier" und "WandaVision" sollen noch 2020 zum Streamen bereitstehen. "Loki" folgt voraussichtlich im Frühjahr 2021.