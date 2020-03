Marvel-Serie: Iron Man kämpft in "What If...?"-Folge auf Sakaar

"Expanding the Universe" – unter diesem Motto hat Marvel Studios für 2021 den Start der Serie "What If...?" auf Disney+ angekündigt. In der animierten Show werden Storys aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) neu erzählt, indem ein einziges Schlüsselelement ausgetauscht wird. Concept Art zur Serie deutet nun daraufhin, dass Iron Man anstelle von Thor auf dem Planeten Sakaar landet.

Das geleakte Bild, das auf Twitter die Runde macht, ist ziemlich verschwommen. Dennoch ist Iron Man deutlich zu erkennen, ebenso die Modifikationen an seinem Anzug, die an den Weltraumschrott auf Sakaar erinnern. Es wäre nicht das erste Mal, dass Tony Stark sich bei einer Reparatur mit dem behelfen muss, was er vor Ort findet. Aber wie verschlägt es den Helden überhaupt auf den Planeten des Grandmasters?

"Thor 3" mit Iron Man?

Zur Erinnerung: Sakaar ist ein Planet, den MCU-Fans aus "Thor: Tag der Entscheidung" kennen. Im Film wird der Donnergott aus dem Bifröst gestoßen und landet auf Sakaar. Der Grandmaster zwingt Thor, in einem "Wettkampf der Champions" gegen den Hulk anzutreten. Eine "What If...?"-Episode scheint diese Geschichte nun auf den Kopf zu stellen: Offenbar muss sich Iron Man anstelle von Thor im galaktischen Gladiatorenkampf beweisen.

Jeff Goldblum bestätigt RDJ-Mitwirken

Marvel Studios hat diesen Plot bislang nicht bestätigt. Ein Interview mit Grandmaster-Darsteller Jeff Goldblum untermauert aber die Spekulationen um Iron Man in der "What If...?"-Serie. Der Schauspieler sprach mit BuzzFeed über seine Aufnahmen für die Show und plauderte aus: "Diese Episode beinhaltet den Grandmaster und Iron Man, also wird Robert Downey Jr. [RDJ] seine Stimme zur Verfügung stellen."