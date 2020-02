Mehr Marvel! Sony kündigt zweiten Spiderverse-Film für 2021 an

Sony Pictures spinnt sein Spiderverse weiter aus: Das Filmstudio hat den Starttermin für einen zusätzlichen, noch namenlosen Marvel-Film verkündet. Um wen es in der Comicverfilmung geht, ist aktuell nicht bekannt. Doch erste Spekulationen machen bereits die Runde.

Am 8. Oktober 2021 soll ein weiteres Spin-off oder Sequel aus dem Spiderverse in den US-Kinos landen. Das will ERC Box Office aus sicherer Quelle erfahren haben. Demnach plant Sony Pictures einen zweiten Marvel-Release nach dem geplanten "Spider-Man: Far From Home"-Sequel, der am 16. Juli 2021 anlaufen soll.

Solofilm für Kraven the Hunter?

Bleibt die Frage: Um wen dreht sich der neue Sony-Film? Ein heißer Kandidat ist Kraven the Hunter. Schon 2018 kursierte das Gerücht, dass Sony das Leinwanddebüt des "Jägers" vorbereite. 2019 brachte dann "Far From Home"-Regisseur Jon Watts den Schurken für das kommende Spidey-Sequel ins Gespräch. Ein anschließendes Spin-off wäre demnach nicht abwegig.

Allerdings berichtete Collider kürzlich, dass Sony eine Comicverfilmung über Cassandra Webb alias Madame Web plane. Bei dem eher unbekannten Marvel-Charakter handelt es sich um eine ältere und blinde, aber mächtige Mutantin mit hellseherischen Fähigkeiten. Aufgrund einer chronischen neuromuskulären Erkrankung ist sie auf ein Lebenserhaltungssystem angewiesen, das wie ein Spinnennetz geformt ist.

Auch der einst angedachte Film über Silver Sable und Black Cat oder ein Ableger über die Sinister Six könnte im Oktober 2021 den Sprung auf die Leinwand schaffen.

Sony mit Doppelschlag in 2020

Während die Gerüchteküche brodelt, können sich die Fans auf zwei neue Marvel-Produktionen in diesem Jahr freuen: Am 30. Juli 2020 feiert der Jared-Leto-Film "Morbius" in Deutschland Premiere. "Venom 2" startet am 2. Oktober 2020 in den US-Kinos und dürfte zeitnah auch hierzulande erscheinen.