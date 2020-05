"Mein Schatz!" Gollum-Darsteller Andy Serkis liest "Der Hobbit" vor

Was machen Hollywoodstars, während einer Pandemie? Genau, sie unterhalten ihre Fans einfach mittels Social Media und Online-Events weiter. "Herr der Ringe"-Star Andy Serkis hat sich zu diesem Zweck etwas Besonderes einfallen lassen: Via Live-Stream wird der Schauspieler Tolkiens kompletten Roman "Der kleine Hobbit" vorlesen – am Stück! Mit der Aktion will Serkis Spenden für wohltätige Zwecke sammeln.

Der Lesemarathon findet am 8. Mai statt und wird geschätzte zwölf Stunden andauern, berichtet Deadline. Wer jetzt noch schnell reinschalten will, findet den Live-Stream hier.

Über eine GoFundMe-Kampagne sammelt Andy Serkis unterdessen Spenden für zwei wohltätige Organisationen: NHS Charities Together und Best Beginnings. Beide Vereine leisten "genau jetzt großartige Arbeit für diejenigen, die es am meisten brauchen", begründet der Schauspieler seinen Aufruf via Twitter.

Arbeiten an "Venom 2" nicht gänzlich auf Eis

Zusätzlich gab Andy Serkis ein kurzes Update zur Comicverfilmung "Venom: Let There Be Carnage", bei der er Regie führt. Abgedreht wurde das Sequel zum Film von 2018 bereits in diesem Februar. Aktuell verpasst Serkis dem Material offenbar den letzten Schliff, wie er in seinem Twitter-Clip andeutet. Vielleicht bekommen wir in naher Zukunft einen ersten Trailer zu "Venom 2" zu sehen?

Eine Weile müssen wir uns aber vermutlich noch gedulden: Der Kinostart der Fortsetzung wurde aufgrund der Corona-Krise vom Herbst diesen Jahres auf Juni 2021 verschoben.

Stars lesen gegen die Langeweile

Andy Serkis ist nicht der einzige Star, der den Fans in Zeiten der Selbstisolation vorliest. Erst kürzlich las "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe den Potterheads das erste Kapitel aus "Der Stein der Weisen" vor. Und Sir Patrick Stewart trägt seinen Fans täglich online ein Shakespeare-Sonett vor.