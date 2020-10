"Mission: Impossible 7": Tom Cruise bei irrem Zug-Stunt erwischt

Er kann es einfach nicht lassen: Tom Cruise ist am Set vom "Mission: Impossible 7" erneut bei einem waghalsigen Stunt gesichtet worden. Der Schauplatz diesmal: ein rasend schneller Zug, auf dem der Actionstar entspannt sitzt, als wäre es das Normalste der Welt.

Der gut 30-sekündige Clip wurde von Cinephilia & Beyond auf Twitter gepostet. Er zeigt Cruise in Gesellschaft seiner "Mission: Impossible 7"-Crew auf dem Schnellzug. Die Zuschauer jubeln – vor allem als sie Cruise auf dem Dach der Eisenbahn sichten.

Tom Cruise in voller Fahrt zu "Mission: Impossible 7"

Die Kamera zoomt heran und Tom Cruise ist ganz klar zu erkennen. Und wie soll es anders sein, Cruise sitzt im Gegensatz zu den Mitfahrenden besonders furchtlos an der Kante des Zugdaches, das eine Bein lässig ausgestreckt und winkt den unerwarteten Zuschauern gut gelaunt zu. Ein weiterer Mitfahrer ist "Mission: Impossible 7"-Regisseur Christopher McQuarrie.

Erst vor einem Monat kam ein Video in Umlauf, das Cruise bei einem spektakulären Stunt zeigte, dass ein Motorrad, eine Rampe und einem Fallschirm involvierte. Das "Mission: Impossible"-Sequel wird demnach erneut nicht mit aufregenden Actionsequenzen geizen.

Ilsa-Darstellerin will von Stunts verschont bleiben

Die Dreharbeiten zu "Mission: Impossible 7" mussten im Februar unterbrochen werden. Erst Anfang September wurden die Arbeiten wieder aufgenommen. Erneut mit an Bord ist auch Rebecca Ferguson als ehemalige MI6-Agentin Ilsa Faust. Sie hatte in einem früheren Interview mit The Hollywood Reporter eine ganz besondere Bitte an Regisseur McQuarrie: "'Wirf mich nicht aus einem Flugzeug, sperr mich nicht in eine Kiste!'" Ob der Filmemacher ihre Wünsche erhört? Zur Not kann ja immer noch Cruise einspringen – wortwörtlich ...