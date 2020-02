"Mission: Impossible 7": Vanessa Kirby kehrt zurück

Ethan Hunts Einsatz ist noch nicht zu Ende: "Mission: Impossible 7" hat grünes Licht bekommen. Und nicht nur Tom Cruise kehrt als Geheimagent zurück. In dem Sequel gibt es auch ein Wiedersehen mit Vanessa Kirby als mysteriöse White Widow.

Das verriet die britische Schauspielerin ganz beiläufig in einem Interview mit der Glamour. Sie freue sich besonders auf das Training für den neuen "Mission: Impossible"-Film.

Training für "Mission: Impossible 7" als Entspannung

Kirby erzählt in dem Interview von den anspruchsvollen Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Pieces of a Woman", da lässt sie die Bombe platzen. "Es war sehr intensiv und düster. Deshalb freue ich mich auf das 'Mission Impossible'-Training, um die Anspannung zu lösen." Die Vorbereitungen erfordern, dass sie gesund esse und trainiere, und das habe sie bei den vergangenen Dreharbeiten vernachlässigt.

Neben Cruise und Kirby gibt es auch ein Wiedersehen mit Rebecca Ferguson als Ilsa Faust. Simon Pegg und Ving Rhames dürften als Benji und Luther auch mit von der Partie sein. Neu zum Cast stoßen Hayley Atwell ("Captain America"), Nicholas Hoult ("X-Men") und Shea Whigham ("Joker").

Wieder extreme Stunts für Tom Cruise

Regisseur und Drehbuchautor Christopher McQuarrie dreht "Mission: Impossible 7" und "Mission: Impossible 8" am Stück. Er kündigt im Empire-Podcast jetzt schon drei waghalsige Stunts von Tom Cruise an. "Wir haben drei extreme Dinge geplant, die Cruise machen wird, und vor denen ich Angst habe", so McQuarrie. "Sie lassen die Hubschrauberjagd in 'Mission: Impossible - Fallout' wie Kinderspielzeug aussehen", verspricht der Filmemacher. Die Dreharbeiten sollen schon bald beginnen.