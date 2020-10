Mit 90 Jahren: Bond-Ikone Sean Connery gestorben

Hollywood-Legende Sean Connery ist tot. Der James-Bond-Darsteller ist während eines Aufenthalts auf den Bahamas im Schlaf verstorben.

Das berichtet unter anderem BBC unter Berufung auf die Familie von Sean Connery. Wie die britische Nachrichtenseite schreibt, sei er bereits seit einiger Zeit angeschlagen gewesen. Erst am 25. August 2020 feierte Sean Connery seinen 90. Geburtstag.

Beeindruckende Filmkarriere

Der gebürtige Schotte stand erstmals in den 1950er-Jahren vor der Kamera und weist eine beachtliche Filmografie von 94 Film- und Fernsehrollen auf. Seine letzte große Rolle hatte er 2003 in "Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen". Danach folgten ein Videospiel sowie zwei Filme, in denen er als Synchronsprecher bzw. Erzähler zu hören war.

"Mein Name ist Bond, James Bond!"

Seinen Durchbruch feierte Sean Connery zweifelsohne 1962, als er in "James Bond 007 jagt Dr. No" sein Debüt als Agent Ihrer Majestät gab. Insgesamt spielte er in sieben Filmen James Bond.

Zu weiteren Erfolgen seiner beeindruckenden Karriere zählt auch "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug", in dem er den Vater, Professor Henry Jones, des Titelhelden spielt. Unvergessen bleiben auch die Filme "Der Name der Rose", "Die Unbestechlichen" oder "Jagd auf Roter Oktober".

Connery erhielt Ritterschlag

Trotz seiner vielen Filme, die er im Laufe seiner Karriere gedreht hat, wurde er nur ein einziges Mal für den Oscar nominiert, den er auch direkt mit nach Hause nehmen durfte: Er erhielt 1988 den Academy Award als bester Nebendarsteller in "Die Unbestechlichen".

1989 wurde Sean Connery zum Sexiest Man Alive gewählt, 1999 – im Alter von fast 70 Jahren – sogar zum Sexiest Man of the Century. Im Jahr 2000 wurde Sean Connery von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen.