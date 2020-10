"Monster Hunter": Offizieller Trailer enthüllt deutschen Kinostart

Zum Ende des aktuellen Kinojahres mischt ein Action-Blockbuster noch einmal kräftig die Säle auf: "Monster Hunter" startet im Dezember in Deutschland und bereitet Fans mit zwei monstermäßigen Trailern auf das CGI-Spektakel vor.

Nach einem kurzen "Monster Hunter"-Teaser vor wenigen Tagen folgt nun der erste ausführliche Trailer mit einer Länge von über zwei Minuten. Darin sehen wir Artemis (Milla Jovovich) und ihr Team von Soldaten, wie sie zu Beginn von einer mysteriösen Wolke in eine Parallelwelt gezogen werden.

Granatwerfer sorgen bei den Monstern nur für müdes Lächeln

In dieser werden sie mit Kreaturen konfrontiert, die sich von den Feuerwaffen der Menschen nicht sonderlich beeindruckt zeigen. Für die riesigen Monster müssen Artemis und die übrigen Soldaten andere Geschütze auffahren. Hilfe scheinen sie von "The Hunter" (Tony Jaa) zu bekommen, der genau weiß, wie man den Monstern zu Leibe rückt.

Auf der Suche nach Monstern

Mehr zum Thema: Primetime "Monster Hunter" wird ein Film für Fans der Spiele und Neulinge

Es bleibt spannend, wie viel der "Monster Hunter"-Film von den Games adaptiert hat. Der ganze Storyteil zu Beginn des Trailers, in dem die Soldaten in die Parallelwelt gezogen werden, existiert in den Spielen von Capcom nicht. Bereits im Vorfeld erklärte Regisseur Paul W. S. Anderson, dass er mit "Monster Hunter" nicht nur Fans der Spiele abholen will, sondern auch Neulinge.

Kenner der Spiele haben trotzdem ihre Freude, im Trailer auf Monsterjagd zu gehen. In den zwei Minuten verstecken sich nämlich einige Kreaturen, die auch in den Games ihr Unwesen treiben. Der Black Diablos sowie der Rathalos sind nicht zu übersehen. Aber es gibt noch mehr Monster, wie zum Beispiel die Apceros, die Schattenspinnen– oder der Gore Magal!

Kinostart "Monster Hunter" startet am 3. Dezember 2020 in den deutschen Kinos.

Parallel zum deutschen Trailer ist der internationale Trailer erschienen. Der Anfang ist zwar nahezu identisch, nach etwa der Hälfte werden hier allerdings noch einige neue Szenen gezeigt. Unter anderem, wie Artemis und The Hunter das erste Mal aufeinandertreffen.