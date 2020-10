"Monster Hunter"-Teaser: Kommt ein Diablos geflogen ...

Bekommen wir etwa bald den ersten "Monster Hunter"-Trailer zu sehen? Das zumindest lässt der 16-sekündige Teaser erahnen, der überraschend veröffentlicht wurde.

Darin wird eine Gruppe Soldaten von einem gigantischen Monster mitten im Nirgendwo überrascht. Mir schweren Geschützen versuchen sie, die Riesenechse zu töten. Wer die Monster Hunter"-Spiele kennt, wird natürlich sofort erkennen, welches Wesen sich in die Welt der Menschen verirrt hat: ein Diablos.

Diablos ist erst der Anfang

Der "Monster Hunter"-Teaser ist zwar kurz, verrät jedoch, dass die Szene vom Anfang des Films stammen muss. Artemis (Milla Jovovich) und ihr Team befinden sich noch in "unserer" Welt und tragen ihre normale Soldatenausrüstung. Im Verlauf des Films wird Artemis allerdings die Dimension wechseln und in die Welt der Monster eintauchen.

"Monster Hunter"-Kinostart im Dezember?

Am Ende des "Monster Hunter"-Clips erfahren wir außerdem, dass der Kinostart "demnächst" erfolgen soll. Im US-amerikanischen Trailer, der von IGN veröffentlicht wurde, heißt es, dass ein Release im Dezember 2020 geplant ist. So oder so dürfte bald ein längerer Trailer mit mehr Material folgen.

Und der zeigt dann hoffentlich mehr von der "Monster Hunter"-Welt. Bisher sieht es nämlich nicht so aus, als würde der Film die fantastische Welt der Games einfangen. Doch vielleicht haben sich die Verantwortlichen genau das für den ersten Trailer vorbehalten. Bis dahin hoffen wir, dass "Monster Hunter" nicht zur reinen CGI-Schlacht wird, sondern die einen oder anderen Story-Elemente beinhaltet.