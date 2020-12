"Morbius": Neuer Trailer mit einleitenden Worten von Jared Leto

Eigentlich wäre "Morbius" bereits am 30. Juli 2020 in den Kinos gestartet, doch die Corona-Pandemie machte Marvel-Fans einen Strich durch die Rechnung. Anschließend wurde es immer ruhiger um die ausstehende Comicverfilmung – bis jetzt. Im Rahmen der Tokyo Comic-Con hat Sony einen neuen Trailer zum Marvel-Film veröffentlicht inklusive einer Einleitung durch den "lebenden Vampir" höchstpersönlich: Jared Leto.

"Es ist eine aufregende Rolle in einem wachsenden Universum", schwärmt Jared Leto von seiner Rolle als Wissenschaftler Michael Morbius. Letzterer verwandelt sich im kommenden Film bei dem Versuch, ein Mittel gegen seine unheilbare Krankheit zu finden, in einen lebenden Vampir – übermenschlich stark und schnell, aber dürstend nach Blut.

"Es gibt für uns alle eine Menge, worauf wir uns freuen können", lautet Letos geheimnisvolles Versprechen. Auf was genau, verrät der Schauspieler leider nicht, doch der folgende Trailer liefert den Fans eine Ahnung von dem, was sie erwartet.

MCU oder nicht MCU, das ist hier die Frage

Empfehlung des Autors: Primetime Viel mehr als nur der Joker: 12 Filme mit Multitalent Jared Leto

Im internationalen Trailer zu "Morbius" ist zudem erneut der Schurke Vulture (Michael Keaton) zu sehen, den die Fans bereits aus "Spider-Man: Homecoming" kennen. Sein Auftauchen sorgte bereits nach dem Release des ersten Trailers für Aufsehen. Der Grund: Der Charakter stellt eine direkte Verbindung zu Disneys Marvel Cinematic Universe (MCU) dar, dennoch ist weiterhin unklar, ob "Morbius" nun Teil des MCU ist oder nicht.

Was ist mit "Venom 2"?

"Morbius" ist unterdessen nicht der einzige Marvel-Film aus dem Hause Sony, der auf sich warten lässt. Das Sequel "Venom 2" mit Tom Hardy sollte ursprünglich im Oktober 2020 in den Kinos starten. Stattdessen soll der Film nun erst am 24. Juni 2021 in Deutschland erscheinen – vielleicht bekommen wir hierzu auch bald einen Trailer zu sehen?