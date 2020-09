"Ms. Marvel"-Serie hat ein Regie-Team angeheuert

Die "Ms. Marvel"-Serie kommt in Fahrt: Disney+ hat ein Team von vier Regisseuren und Regisseurinnen engagiert, die die ersten Episoden fit für die Ausstrahlung bei dem Streaming-Dienst machen sollen. Unter anderem mit dabei: die Macher von "Bad Boys for Life".

Das Marvel-Universum in Kino und TV bekommt in den kommenden Jahren reichlich Zuwachs. Ein Neuzugang: Kamala Khan alias Ms. Marvel. Die pakistanisch-amerikanische Teenagerin mit Superkräften taucht seit 2014 in Marvel-Comics auf und bekommt demnächst eine eigene Serie auf Disney+, für die nun ein Regie-Team vorgestellt wurde.

Hochkaräter für "Ms. Marvel"

Adil El Arbi, Bilall Fallah, Meera Menon und Sharmeen Obaid-Chinoy werden das Drehbuch von Bisha K. Ali ("Sex Education") laut The Hollywood Reporter verfilmen. Ihre Referenzen können sich sehen lassen:

El Arbi und Fallah kennen Actionfans von "Bad Boys for Life" – das Sequel mit Will Smith und Martin Lawrence kam Anfang dieses Jahres in die Kinos.

Menon hat unter anderem Episoden für die Serien "The Punisher" und "The Walking Dead" inszeniert.

Obaid-Chinoy ist mehrfache Oscar-Preisträgerin: Die pakistanisch-kanadische Regisseurin erhielt 2012 und 2016 die Academy Awards in der Kategorie "Bester Dokumentar-Kurzfilm" für ihre Dokumentarfilme "Saving Face" und "A Girl in the River: The Price of Forgiveness".

TV, Kino, Videospiel – Ms. Marvel startet durch!

Der Starttermin für "Ms. Marvel" bei Disney+ steht noch nicht fest, doch schon jetzt gibt es das Versprechen, dass die Heldin auch auf die große Leinwand kommt: MCU-Chef Kevin Feige hat Auftritte von Kamala Khan in Marvel-Kinofilmen bereits bestätigt. Wann es dazu kommt, ist aber noch völlig offen.

Wer Ms. Marvel schon jetzt in Aktion erleben will, kann das übrigens im Videospiel "Marvel's Avengers" tun, das Anfang September für PC, PS4 und Xbox One erschienen ist: Sie ist die spielbare Hauptperson der Kampagne und kämpft an der Seite der Avengers.

