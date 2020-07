"Mulan", "Avatar 2" und "Spider-Man 3": Kinostarts erneut verschoben

Ich kann das kollektive Aufstöhnen aller Filmfans beinahe hören, denn es ist schon wieder passiert: Sowohl Disney als auch Sony Pictures haben aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie erneut diverse Starttermine nach hinten verlegt. Langsam aber sicher stellt sich die Frage: Ist 2020 überhaupt noch mit dem Release eines großen Blockbusters zu rechnen?

Die Disney-Realverfilmung "Mulan" sollte ursprünglich am 26. März in den deutschen Kinos anlaufen. Stattdessen wurde der Kinostart in den Juli verlegt, dann in den August. Nun verschiebt Disney den Release erneut – auf unbestimmte Zeit.

"Avatar 2" verspätet sich um ein ganzes Jahr

Noch härter trifft es Fans von "Avatar": Der erste Film "Aufbruch nach Pandora" erschien bereits 2009 in den Kinos. Seitdem fiebern die Anhänger dem Start des Sequels entgegen. Im Dezember 2021 sollte es endlich so weit sein – stattdessen verspätet sich die Fortsetzung nun um ein ganzes Jahr. Erst Ende 2022 wird der Film anlaufen. Aufgrund der Corona-Krise sei der eigentliche Termin einfach nicht zu halten, erklärt Regisseur James Cameron via Twitter. "Es gibt niemanden, der über diese Verzögerung enttäuschter ist als ich."

Auch "Star Wars" rückt in weite Ferne

Ähnlich ergeht es "Star Wars": Der nächste Film der Reihe wird ebenfalls um ein Jahr verschoben, ebenso wie alle folgenden Ableger. Das bedeutet, die neuen Kapitel der Saga erscheinen erst 2023, 2025 und 2027.

Spidey-Fans trifft es weniger hart

Deutlich weniger drastisch sieht es beim Filmstudio Sony Pictures aus: "Spider-Man 3", das Sequel zu "Spider-Man: Far From Home" mit Tom Holland, verspätet sich nur um knapp einen Monat. Statt im November 2021 wird sich der Marvel-Held am 17. Dezember 2021 zurück auf die Leinwand schwingen.