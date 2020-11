"Mulan": DVD- und Blu-ray-Release der Realverfilmung steht fest

Ein Kinostart war der "Mulan"-Realverfilmung in diesem Jahr nicht vergönnt. Der Film startete direkt bei Streamingdiensten. Nun kommt er auch ohne Abo in den Handel.

Bei Diensten wie Disney+ und Amazon Prime kannst Du "Mulan" schon länger streamen, musst ihn dazu allerdings zusätzlich zum Abo digital kaufen. Wer das unnötig findet, kann sich bald die Disc-Version ins Regal stellen, die am 26. November in den Handel kommt.

Blu-ray-Versionen mit Bonusmaterial

Der Film wird dann auf DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD Blu-ray verfügbar sein und kann bereits vorbestellt werden. Die Blu-ray-Fassungen bringen Bonusmaterial mit: Laut Bluray-Disc.de sind in den Extras die Featurettes "Ein Klassiker in neuem Gewand", "Die neue Mulan", "Zum Bösewicht werden" und "Die Filmmusik von Mulan" enthalten, außerdem freuen sich Fans über sechs zusätzliche Szenen sowie acht Musikvideos.

Disc-Version erscheint kurz vor dem Abo-Start bei Disney+

Nach Verschiebungen aufgrund der weltweiten Gesundheitskrise strich Disney den Kinostart von "Mulan" in diesem Jahr ganz und brachte den Film im September direkt zu Disney+. Hier wird er ab Dezember auch ohne weitere Zusatzkosten verfügbar sein – eine gute Woche nach dem Disc-Release also. Wenn Du das Abo hast, kannst Du also abwägen, wie wichtig Dir der Besitz der physischen Fassung und des Bonusmaterials ist.