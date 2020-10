"Mulan": Realverfilmung gibt es bald auch außerhalb von Disney+

Ein Abo bei Disney+ abschließen und ein zusätzlicher Kauf: Wer "Mulan" sehen möchte, muss tief in die Tasche greifen. Doch es gibt gute Neuigkeiten: Schon nächste Woche kämpft sich die chinesische Heldin frei – und wird auch bei anderen Streaminganbietern abrufbar sein.

Ab dem 6. Oktober kannst Du "Mulan" beispielsweise bei Amazon Prime Video in 4K UHD gucken. Bereits jetzt ist die Realverfilmung hier für knapp 17 Euro vorbestellbar. In den USA steht der Disney-Film zudem nächste Woche bei FandangoNow oder Vudu als kostenpflichtiger Stream bereit, wie The Verge berichtet.

Abo von Disney+ nicht mehr notwendig

Geduldige werden belohnt: Statt für 6,99 Euro im Monat ein Abo von Disney+ abzuschließen und den Film hier für 21,99 Euro zu erwerben, können sie ihn ab dem 6. Oktober günstiger bei anderen Anbietern kaufen. Das lohnt sich vor allem für Menschen, die kein Interesse an der umfangreichen Disney-Bibliothek beim Streamingdienst des Mauskonzerns haben.

Wie schlägt sich "Mulan" auf Disneys Streamingdienst?

Ursprünglich sollte "Mulan" im März 2020 in den Kinos anlaufen. Nach mehreren Verschiebungen aufgrund der Corona-Pandemie landete der Titel schließlich direkt bei Disney+, allerdings nur über einen kostenpflichtigen VIP-Zugang. Es ist nicht klar, inwieweit die Strategie von Disney mit der Kaufoption aufgegangen ist.

Doch offenbar sind die Verantwortlichen "sehr zufrieden", wie der Film in den ersten vier Tagen nach Veröffentlichung auf Disney+ abgeschnitten hat. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Ob damit die 200 Millionen US-Dollar Budget, die "Mulan" verschlungen hat, wieder eingespielt wurden, ist jedoch mehr als zweifelhaft.

Gute Nachricht zum Schluss: Ab dem 4. Dezember ist "Mulan" für alle Disney+-Abonnenten kostenlos abrufbar.