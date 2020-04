Nach "Artemis Fowl": Neue Kinofilme bald direkt auf Disney+?

Auch Disney musste aufgrund der Corona-Pandemie einige Kinostarts um Monate verschieben, darunter auch "Mulan" und "Black Widow". Nun zeichnet sich jedoch eine zweite Möglichkeit ab, wie Fans zeitnah in den Genuss der Produktionen kommen könnten. Disney-Chef Bob Iger stellt in Aussicht, dass einige Filme direkt auf dem Streamingdienst Disney+ landen.

Bislang wissen wir nur, dass "Artemis Fowl" statt im Kino direkt auf Disney+ verfügbar sein wird. Es könnte jedoch nicht bei dem einen Kinofilm bleiben, wie Iger im Interview mit Barron's (via Comicbook) ankündigt.

Filme direkt auf Disney+

"Es gibt einige Filme, bei denen wir beschlossen haben, sie direkt auf Disney+ zu veröffentlichen", verrät Iger. Welche das neben "Artemis Fowl" sein werden, ließ er jedoch offen. "In manchen Fällen haben wir Filme einfach schneller auf Disney+ veröffentlicht als wir es unter normalen Umständen gemacht hätten", so der Disney-Chef. Darunter auch "Die Eiskönigin 2", der in den USA, den Niederlanden und anderen Gebieten bereits auf Disneys Streamingdienst zu sehen ist.

Der Animationsfilm "Onward: Keine halben Sachen" ist für Iger das beste Beispiel für diese Vorgehensweise. "'Onward' lief im Kino als der Lockdown kam. Wir haben den Film für einige Wochen als Pay-per-View-Titel zum Kauf angeboten. Und dann haben wir ihn schließlich auf Disney+ gebracht".

Blockbuster wie "Mulan" bleiben im Kino

Iger macht jedoch keine Hoffnungen, dass große Blockbuster ohne den Umweg übers Kino direkt auf Disney+ erscheinen werden. "Zum größten Teil warten wir bei den großen Produktionen auf Zeitfenster. In einigen Fällen haben wir schon neue Termine für den Kinostart angekündigt, die später liegen", erklärt Iger. So erscheint "Mulan" nun am 24. Juli und "Black Widow" am 6. November. Mit "Jungle Cruise" und "Indiana Jones 5" können Fans erst jeweils im Sommer 2021 und 2022 rechnen.