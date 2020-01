Nach "Bad Boys for Life": "Bad Boys 4" angeblich schon in Arbeit

Mit "Bad Boys for Life" läuft seit wenigen Tagen der dritte Teil der Actionreihe in den Kinos, da gibt es Gerüchte, dass bereits an "Bad Boys 4" gearbeitet wird. Wieder mit dabei: Will Smith und Martin Lawrence.

Das zumindest will das Branchenportal The Hollywood Reporter erfahren haben. Autor Chris Bremner soll das Drehbuch zu "Bad Boys 4" schreiben. Fremd wäre ihm die Actionreihe nicht: Von ihm stammt auch das Skript zu "Bad Boys for Life".

Ohne Will Smith und Martin Lawrence geht nix

Und was wäre ein weiterer "Bad Boys"-Film ohne Will Smith und Martin Lawrence als Mike Lowrey und Marcus Burnett? Darum sollen die beiden wieder mit von der Partie sein. Unklar ist zu diesem Zeitpunkt natürlich noch, welche Richtung der Film einschlägt. Es ist gut möglich, dass die beiden Detectives nicht mehr im Fokus der Handlung stehen, sondern nur noch als Mentoren dabei sind und das Feld den Neuzugängen überlassen: Alexander Ludwig ("Vikings"), Vanessa Hudgens ("Spring Breakers") und Charles Melton ("Riverdale").

Ich hatte ja bereits in meiner Kritik angedeutet, dass "Bad Boys for Life" sich ein Hintertürchen offengelassen hat, an das ein mögliches Sequel problemlos anknüpfen könnte. So viel zum Thema "Ein letztes Mal" ...

"Bad Boys 4" soll nicht 17 Jahre auf sich warten lassen

Wie The Hollywood Reporter weiter schreibt, wollen die Verantwortlichen nicht mehr so viel Zeit bis zu "Bad Boys 4" verstreichen lassen. Zwischen "Bad Boys 2" und "Bad Boys for Life" vergingen immerhin 17 lange Jahre. Das nächste Sequel soll weitaus schneller in die Kinos kommen.