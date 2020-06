Nach Joaquin Phoenix: "The Batman"-Trilogie soll neuen Joker einführen

Eine "Batman"-Filmreihe ohne den Joker? Niemals! Auch "The Batman"-Regisseur Matt Reeves will offenbar nicht auf Gothams Clownprinzen des Verbrechens verzichten. Statt allerdings den oscarprämierten Harlekin des Hasses von Joaquin Phoenix wieder aufleben zu lassen, soll ein neuer Schauspieler als DC-Schurke gecastet werden.

Mit dem Pinguin, dem Riddler und Catwoman fährt die kommende Comicverfilmung "The Batman" eine ganze Wagenladung ikonischer Antagonisten aus dem DC-Universum auf. Der neue Joker hingegen soll erst später dazu stoßen, wie The Direct meldet.

Regisseur Matt "Reeves plant, den Joker im zweiten und dritten Film als einen der vielen Schurken auftauchen zu lassen. Auf diesen neuen Joker wird bereits im 'The Batman'-Film von 2021 hingewiesen, aber das Casting für die Rolle hat noch nicht begonnen", heißt es in dem Bericht.

"We are all clowns!"

In den vergangenen zwölf Jahren schlüpften mit Heath Ledger ("The Dark Knight"), Jared Leto ("Suicide Squad"), Cameron Monaghan ("Gotham") und Joaquin Phoenix ("Joker") gleich vier Schauspieler in die Rolle des Jokers. Zudem lieh "Star Wars"-Legende Mark Hamill der Zeichentrick-Version des Bösewichts seine Stimme. DC-Fans dürfen also gespannt sein, welcher Darsteller sich als Nächstes in diese illustre Riege einreihen darf.

Auch ohne Joker: Der "The Batman"-Cast kann sich sehen lassen

Bevor ein neuer Joker seinen Auftritt in etwaigen Sequels hat, muss jedoch der erste "The Batman"-Film ein Erfolg werden. Darin wird Robert Pattinson als Batman auf Zoë Kravitz als Catwoman treffen. Zudem werden Paul Dano als Riddler, Colin Farrell als Pinguin und John Turturro als Mafiaboss Carmine Falcone für Unruhe in Gotham sorgen. Unterstützung bekommt der dunkle Ritter von Andy Serkis als Butler Alfred Pennyworth und Jeffrey Wright als Commissioner James "Jim" Gordon.